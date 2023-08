Repetitie van ‘Marie-Antoinette’ aan het Kasteel van Wijnendale

Maandag was de start van de repetities in het indrukwekkende decor van het musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’ aan het Kasteel van Wijnendale.

Goed nieuws: de zon was van de partij en in de komende weken zal de zon er zéker nodig zijn want zo’n spektakel is natuurlijk in openlucht. Maar geen paniek, want boven de toeschouwers werd een constructie gebouwd zodat de mensen bij regenweer toch beschut zitten.

Een zicht op het prachtige decor. © PADI/Daniël

Het decor… © PADI/Daniël

De overdekte tribune voor het publiek. © PADI/Daniël

Tijdens de repetitie waren diverse leden van de hoofdcast present: Liesbeth Roose (Marie-Antoinette uit Tielt), Jervin Weckx (Koning Louis August), Lien Van den Bossche (Rosalie), Joke Van Robbroeck (prinses de Lamballe), Jens Broes (Balthasar de Merode), Andres Vercoutre (Arno) en de 2 jongedames die afwisselend de rol van Charlotte zullen vertolken: Nooni Merchiers (12 jaar uit Vlissegem/De Haan) en Minne Beeusaert (10, Olsene). Ook kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele en regisseur/auteur Luc Stevens waren present. (PADI)

Repeteren… © PADI/Daniël

Nog repeteren… © PADI/Daniël

De voorstellingen (voor het grote publiek) starten op 10 september. Tickets & info: https://www.historalia.be/marie-antoinette/

© Daniël

© Daniël

© Daniël