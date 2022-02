Rémi Marcy brengt vandaag zijn eerste gedichtenbundel uit

Vandaag – maandag 7 februari – brengt Rémi Marcy uit De Panne zijn eerste gedichtenbundel ‘De kleine verloren jongen en het demon’ uit. De 23-jarige student leerkracht lager onderwijs aan de Arteveldehogeschool in Gent pende 160 pagina’s bijeen, waarin hij geen taboes uit de weg gaat. Depressie, racisme en eetstoornissen komen allemaal aan bod.

Enkele jaren geleden leerden we Rémi kennen toen hij figureerde in een film van Nachtwacht van Studio 100. Door corona en ook door andere bedrijvigheden is dat nu wat stil gevallen. Rémi had ook heel wat werk met zijn eigen gedichtenbundel. “Ik schrijf al teksten sinds ik 14 jaar ben. Ik kan op die manier omgaan met gevoelens. Ik kan neerpennen wat er zich in mijn hoofd afspeelt en op die manier kan ik mensen begrijpen. Mijn eerste gedichtenbundel is een lijvig boek geworden en telt drie delen. Een deel gaat over taboes. Deel twee gaat dan weer over mensen die met iemand leven met een taboe, zoals iemand die samen is met een persoon die afkickt van een alcoholverslaving of er een heeft. Er staan zo’n tien verschillende taboe-onderwerpen is, maar ze zijn niet allemaal autobiografisch hoor”, glimlacht Rémi, die ook stilstaat bij drugs… (PADI)

‘De kleine verloren jongen en het demon’. Prijs: 15 euro. Te verkrijgen via theremimarcy@gmail.com of via zijn Instagram remi.marcy.