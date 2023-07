Regisseur Jeroen Maes over ‘Minerva veur altijd’: “Het ‘Brugs’ dialect van Hans Peter Janssens is een leuk contrast met het sappig Antwerps en leidt tot komische situaties”

Tot en met maandag 14 augustus ben je nog welkom in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen voor de zomerkomedie ‘Minverva veur altijd!”, een ludieke productie die werd geschreven door Jeroen Maes, bekend van Prethuis én geboren in Ieper. Na ‘Viva Minerva’ in 2016 is dat nu de tweede productie rond de bekende Antwerpse Radio Minerva. Komt er in de toekomst nog een derde voorstelling? “Euh, we gaan zien. Nu focussen we ons op deze tweede uitgave”, zegt Jeroen op het podium net na de première in het Fakkeltheater in Antwerpen.

‘Minerva veur altijd’ wordt natuurlijk in het Antwerps gebracht, maar West-Vlamingen hoeven niet thuis te blijven en kunnen ook daar genieten van een zalige komische voorstelling. De reden? Hans Peter Janssens speelt er eveneens in mee en hij praat in het West-Vlaams. Dat taaltje wordt zelfs een beetje overgenomen door Linda De Ridder alias de babbelzieke poetsvrouw Ivette. “Ik woon hier al langer dan dat ik in West-Vlaanderen woonde, maar mijn West-Vlaamse roots kan ik behouden door m’n West-Vlaamse stukken die we brengen met Prethuis.”, zegt regisseur Jeroen Maes. “In 2015 kreeg ik een telefoontje van Sam Verhoeven, met de vraag of ik het zou zien zitten om een zomerkomedie te schrijven rond het fenomeen Radio Minerva. Ik was meteen enthousiast en vond dat een leuke invalshoek. Ik begon intensief te luisteren naar Radio Minerva en ontdekte heel wat nieuwe ‘oude’ muziek. Wat een parels zaten daar tussen. Dit in combinatie met de vaak aparte presentatie-stijl deed me dat al snel naar de pen grijpen. In de zomer van 2016 brachten we ‘Viva Minerva’ in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. Iedere avond ging het dak eraf.”

En zeven jaar later werd net een nieuw komedie rond ‘Radio Minerva’ voorgesteld.

Jeroen: “Inderdaad, we zaten met het idee om ‘Viva Minerva’ na zeven jaar terug op te voeren. Voorwaarde was wel om over dezelfde uitmuntende, originele cast te kunnen beschikken. Het was een opluchting toen we vernamen dat iedereen beschikbaar was. Het enthousiasme was groot. Ook bij mij was het zo groot dat ik het aandurfde om een ‘vervolg’ in plaats van een ‘herhaling’ voor te stellen. De personages zijn immers zo dankbaar en de Minerva-muziekparels zijn ook nog lang niet uitgeput.”

Twee ‘Bruggelingen’: Hans Peter Janssens én Jeroen Maes. © PADI/OBI

Hoe kwam je dan bij Hans Peter Janssens terecht?

Jeroen: “Er moest natuurlijk nieuwe input komen. Ik kwam al snel bij Hans Peter Janssens terecht. Ik wou al lang eens met hem samenwerken. We delen immers dezelfde ‘Brugs’ roots, dus ook hetzelfde dialect. Dat is een leuk contrast met het sappig Antwerps dat tot leuke komische situaties leidt. En uiteraard is de link naar muziek niet ver te zoeken bij Hans Peter, met zijn indrukwekkend musical-palmares. Het leek me de juiste invalshoek om ‘Viva Minerva’ van een waardige opvolger te voorzien. Zo ontstond dus ‘Minerva veur altijd’, die we met de nodige trots net hebben voorgeschoteld.”

De tweede zomerkomedie rond Minerva is prachtig. Je gaat nu toch geen zeven jaar wachten om nummer drie uit te brengen?

Jeroen (lacht): “Euhh…we gaan wel zien. We zijn nu nog maar bezig met deze zomer én wie weet. Dat is best mogelijk. Dan moet je wel nieuwe input hebben, maar op een radio kan dat hoor. Maar eerst deze zomer en dan zien we wel.”

Tot slot: hoe gaat het met Prethuis?

Jeroen: “In het najaar brengen we ‘Ernst en Vermaak’ in het West-Vlaams. We hebben al 62 voorstellingen staan in onze agenda in West- en een deeltje van Oost-Vlaanderen. In het voorjaar van 2024 brengen we ‘De Padelburen’. Daarmee trekken we van Limburg naar West-Vlaanderen. Het blijft dus druk..” (PADI)

Info en tickets ‘Minerva veur altijd!”: www.fakkeltheater.be – Info Prethuis: www.prethuis.be