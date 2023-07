Regi bracht z’n muzikale vrienden Arno, Melanie, Maxine, Pauline én Jaap mee naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Donderdagavond stond Regi geprogrammeerd in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.

Volgens onze informatie waren er 2.700 mensen aanwezig, die genoten van zijn optreden én vooral van zijn eigen DJ-set van vijftien minuten, samen met Lester Williams. Regi stond vaak niet alleen op het imposante podium, want hij had muzikale vrienden meegebracht. Arno mocht beginnen en zong drie liedjes, natuurlijk bijgestaan door dé Regi. Arno en Melanie zongen ‘Als Ik Mezelf Verlies’. Maxine uit Nederland – die maar liefst 4,5 uur reed naar Middelkerke – bracht ‘Horen Zien en Zwijgen’. Pauline bracht natuurlijk ‘Uit Mijn Hoofd’ en ‘Zwaartekracht’, waarna Arno ‘Titanium’ zong én het dan aan Regi was om met vier nummers het publiek te vermaken. Dan kwamen Melanie en Pauline nog eens op het podium. Vooraleer Regi begon aan zijn DJ-set middenin de zaal zong Melanie ‘Vuurwerk’, bekend van…jawel Camille. Na de DJ-set stond Jaap Reesema op het podium. Hij zong ‘Ellie’, ‘Nu Wij Niet Meer Praten’ samen met Maxine, ‘Kom Wat Dichterbij’ samen met Pauline. Daarna verliet iedereen het podium, maar het publiek wilde méér. Pauline en Regi sloten af met nog drie songs: ‘Duizend Sterren’, ‘Walk On Water’, ‘Go To Hell’. Het publiek ging uit de bol. De show begon om 20.07 en was volgens ons uurwerk om 21.56 voorbij. Voor velen was dat tekort, maar ’t was wel heel mooi. (PADI)

Regi in Middelkerke © gsm PADI

Regi op de catwalk. © gsm PADI