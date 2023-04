Regenboogdans voor kinderen maakt diversiteit bespreekbaar

Met hun aanstekelijke melodieën en vrolijke teksten is BlitZ al snel uitgegroeid tot een favoriet onder kinderen en hun ouders. De nieuwe single ‘Superheldendans’ belooft dezelfde energieke vibe en neemt ons mee op een reis door de tijd met oude maar gekende dansjes als de ‘Macarena’, de ‘Tsjoe Tsjoe W’a en de ‘Oya Lélé’.

De tekst van het nummer is positief en vrolijk en zal ongetwijfeld een lach op het gezicht van de kinderen toveren. “Hij, zij of die, nee het maakt niet uit met wie. De leukste dans is de superheldendans” zingt Blitz vrolijk alias Jens Declerck uit Meulebeke en Pieterjan Beheydt uit Otegem. Het nummer staat ook in het teken van genderdiversiteit bij kinderen en moedigt iedereen aan om te dansen, ongeacht wie je bent. “Het maakt niet uit met wie je danst, hoe je danst of wat je danst als je maar plezier hebt!” BlitZ wil met dit nummer laten zien dat er niets mis is met het anders zijn en dat we allemaal superhelden zijn op onze eigen manier. Deze mooie boodschap van de ‘Superheldendans’ is niet alleen belangrijk voor kinderen, maar voor de hele samenleving. “Door het laagdrempelig bespreekbaar maken van genderdiversiteit bij kinderen zorgen we voor een zekere bewustwording.”, aldus Pieterjan en Jens van BlitZ. “Een vrolijk regenboogliedje waarin alle stereotypen overboord worden gegooid.”

Uit ons archief: Jens en Pieterjan op de foto. Data: 11 september 2007 of bij de start van hun BlitZ-traject. © PADI

Het kidspopduo kijkt er naar uit om hun fans te laten kennismaken met de ‘Superheldendans’ en hun nieuwe muziek tijdens hun gloednieuwe tour, waarmee ze doorheen heel Vlaanderen trekken. Eerste festival op de agenda is Labadoux op 7 mei in Ingelmunster. Daarna trekken de jongens komende zomer nog naar een twintigtal andere festivals en stadsfeesten, waaronder Rijversfestival en Herentals feest. De volledige agenda vind je op www.blitzonline.be. (PADI)

De single is nu beschikbaar op alle grote streamingdiensten en kan worden gedownload op iTunes en Google Play. De videoclip is te bekijken op YouTube.