‘Red Star Line met Jelle Cleymans en Lotte Stevens: “Zelfs in Las Vegas zie je zoiets niet”

Jelle Cleymans en Lotte Stevens zijn twee van de hoofdrolspelers in de spektakel-musical ‘Red Star Line’. Net na de première sloegen we een korte babbel met hen.

Hoe hebben jullie deze première beleefd?

Jelle: “Heel goed. Amai!”

Lotte: “Heel goed. Het ging goed en ik voelde aan het publiek dat ze het ook echt goed vonden. Ik denk dat alles goed is verlopen.”

Tussen ons gezegd en gezwegen: liep er technisch iets mis zonder dat misschien het publiek het opmerkte?

Jelle: “Jawel…”

Lotte: “Maar Jelle, je mag dat niet zeggen hé.”

Jelle: “Ik zag plots iets op het scherm dat niet klopte. Ik dacht tiens, dit heb ik nog niet gezien. Ja sorry, Lotte. Eerlijk is eerlijk. Maar goed nieuws, de mensen zullen het hoogstwaarschijnlijk niet hebben opgemerkt.”

Jonas Van Geel en Jelle Cleymans spelen de rol van Jan, Lotte Stevens en Ianthe Tavernier de rol van Marie. © PADI/Jens

Hoe zit het met jullie planning voor het komende jaar? Staat hij al gevuld met extra voorstellinge,n want dit wordt toch een succes net zoals de voorganger ‘40-45’?

Jelle: “Wij blijven sowieso meevaren zolang de boot vaart. We hopen natuurlijk wel dat we even lang mogen doorgaan. Als het zo is, denk ik wel dat we lang zullen meedraaien. Dit is ongezien. Zelf in Las-Vegas zie je zoiets niet.”

Lotte: “Het hangt ook af van de kaartverkoop hé.”

Waarom zouden de West-Vlaamse lezers moeten afzakken naar Puurs om deze musical te zien? Wantja, het is toch niet dicht bij de deur voor ons.

Lotte: “Ik ben er zeker van dat dit een unieke voorstelling is in Vlaanderen, die nog nooit eerder werd vertoond.”

Jelle: “Dat klopt en iedereen weet ondertussen al dat er wordt gereden met de tribunes, maar deze voorstelling is één en al beweging. Je gaat van groot naar klein, van breed naar smal. Het is ongelofelijk. Dat zorgt ervoor dat je precies in een film zit. Het is iets ongezien in de wereld. Ik weet dat West-Vlaanderen ver is van Puurs, maar kom af. Wij kunnen het alleen maar hier spelen. We zijn er ontzettend trots op.” (PADI & Mervyn)

www.redstarline.nu