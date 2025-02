Rampage in Antwerps Sportpaleis was ook een geweldige ervaring voor de West-Vlaamse DJ-combinatie Sub Motionz: “Je moet een vijs los hebben!”

Tijdens het voorbije weekend was Rampage Weekend in het Antwerpse Sportpaleis een topper van formaat. Ook veel West-Vlaamse fans waren afgezakt om dit tweedaags event mee te maken. Op vrijdagavond stond er zelfs een West-Vlaamse DJ-combinatie op het podium. Het voorbije Rampage Weekend was alvast een super opwarmer voor Rampage Open Air van 4, 5 en 6 juli 2025.

Op zaterdagavond stond de West Vlaamse DJ-combinatie Sub Motionz op het podium van de Rave Cave. Sub Motionz is een vierkoppige vriendengroep, die al zeven jaar in deze combinatie gaat optreden in heel Europa. Daarnaast is iedereen ook bezig met de uitbouw van een eigen solocarrière. Het viertal bestaat uit Kurt De Bleecker alias DJ Kryptek uit Harelbeke, Noah Quartier alias DJ Inferno uit Kuurne, Sander Dellaert alias DJ Sandu uit Herzele en Owen Huysentruyt alias DJ Gunsoo uit Wevelgem.

Bovenaan van links naar rechts: Vinny Vanhoutte (Kortrijk), Noah Quartier (Kuurne), Sam Van der Plaetsen, Thabea Decoene (Kortrijk), Kato Galle, Kjente Nobels, Kurt de Bleecker (Harelbeke) en Sven Pieteraerens. Onderaan van links naar rechts: Mitch Meersman, Casper Masquelin, Owen Huysentruyt (Wevelgem), mama kato Galle en Luna Bruylant. © PADI/Christophe

We sloegen een korte babbel met DJ Kryptek. Hoelang zijn jullie al bezig met Sub Motionz?

“We zijn al een zevental jaar samen bezig met het maken van muziek.”

Is dit jullie eerste aanwezigheid op Rampage?

“Neen, vorige zomer waren we ook al present op Rampage Open Air in Lommel.”

Waarom spreekt deze muziek jullie aan?

“Je moet een vijs los hebben op de goeie manier (lacht). Je kan er je volledig op los laten gaan en op uitleven.”

Hebben jullie een goed gevulde agenda?

“We stonden al op verschillende podia in heel Europa én vorig jaar ook al op Rampage Open Air in Lommel. In juli 2025 staan we terug op deze laatstgenoemde affiche en ook dan zullen we opnieuw het beste van onszelf geven. Noteer ook maar 4, 5 en 6 juli Rampage Open Air in jullie agenda en kom naar dat topfeest in Lommel.”

Sub Motionz in actie tijdens hun optreden. © PADI/Christophe

Verder stonden ook nog IITYX, ELLE RICH, FMS, DR. USHUU b2b SPASS, TR TACTICS, GLOCKZ b2b SHRQ en HECHTER b2b TABARNAK op de Rave Cave. Op de Mainstage stonden dan weer de volgende toppers: ATMOS & ROBITOS, EMILY MAKIS & deadline, LIQUID STRANGER, USID live, BOU ft. b live 247, WITCHING HOUR (vampa x jeanie)… en de wereldtoppers VIRTUAL RIOT live, ANDY C ft. Tonn Piper. De 10.000 bezoekers vanuit alle uithoeken van de aardbol lieten zich volledig gaan. Jawel, zelfs op een vrijdagavond én –nacht!

© Christophe

© Christophe

Op zaterdag was het full house met 13.500 bezoekers, die zorgden voor een top feest. Ze zetten het Sportpaleis op zijn kop tijdens de verschillende topacts van alle DJ’s op de Mainstage en de Rave Cave. Op de Mainstage stonden DUX N BASS b2b IDLE DAYS, CUVERS b2b PARRA MIER b2b SKAMM ft. skywalker, EPROM, MELLODEATH, AUTOMHATE b2b CODD DUBZ b2b VKTM, AC13 b2b REAPER, NIMDA…Verder onze Belgium’s finest MURDOCK (mede-organisator Rampage Open Air), Used en ANDROMEDIK op moddervette line-up en niet te vergeten de wereldtoppers CAMO & KROOKED, LUUDE en DnB-gigant HEDEX.

© Christophe

© Christophe

Het Rampagne Weekend 2025 was een topweekend voor de Drum & Bass-fans vol top DJ-sets en matige videowalls. Kortom, een goede opwarmer voor Rampagne Open Air van 4, 5 en 6 juli in het Kristalpark in Lommel. (PADI & Christophe & Emiel)

© Christophe