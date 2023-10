Raf Van Brussel over Het Schlagerfestival 2024: “Ik zal een beetje de maizena zijn en liedjes brengen die niet passen bij de andere artiesten”

Op vrijdag 22, zaterdag 23 én zondag 24 maart 2024 is ‘Het Schlagerfestival’ voor de zeventiende keer present in de Trixxo Arena in Hasselt. Tijdens deze ‘Flower Power’-editie kan je genieten van optredens van Sam Gooris, Christoff, Raf Van Brussel, Lindsay, De Romeo’s & Sasha, en Bart Kaëll. Voor de presentatie staat Kürt Rogiers in.

Eén van de aanwezige artiesten is Raf Van Brussel, bekend van Joe, die nu al uitkijkt naar deze nieuwe editie van Het Schlagerfestival.

Hoe ben je hierin verzeild geraakt?

Raf: “Och, dat is met de deur in huis vallen. Ze hebben mij gewoon gevraagd. Ik treed ongelooflijk graag op. Ik probeer de zaal dan altijd in vuur en vlam te zetten. Ik vond het ook vreemd dat ze aan mijn deur klopten, maar ik ben er zeker van dat het onvergetelijke avonden zullen zijn. Het Schlagerfestival staat gewoon voor ambiance, leute en veel plezier. Akkoord, ik geef het toe: ik was verrast, maar ondertussen ben ik helemaal opgenomen in die familie van Het Schlagerfestival, want dat is één grote familie, ik heb me al ongelooflijk geamuseerd en dus kijk ik er echt naar uit.”

Wat vind je van het thema?

Raf: “De seventies vind ik een heel fijn thema. Je voelt dat ook aan iedereen. Vanaf het moment dat je die kledij aantrekt, ga je je ook zo een beetje gedragen. Ook al komen er geen pruiken bij kijken. Iedereen maakt het peaceteken en het heeft altijd wel iets flower power.”

Wat weet jij van die tijd?

Raf: “Ik had er zelf niet zoveel mee te maken. Ik ben van ’t bouwjaar 1971, maar ik heb de video’s van Woodstock wel zien passeren en Joe Cocker zien optreden op Woodstock, en al die betogingen ook. Dat had ook wel iets ongelooflijk fascinerends in zijn tijdsgeest. Dat was toch een beweging die heel veel kleur bracht in de misschien wel toen ook een grijze samenleving.”

Zijn er nummers die je graag hoort uit die tijd?

Raf: “Heel veel! Er zijn heel veel nummers die ik graag hoor uit die tijd. We hebben een succesvolle seventies top bij Joe, dat is de top die mij het meest aanspreekt. De eighties zijn leuk, de nineties zijn leuk, maar de seventies: als we daar naartoe gaan, dat is mijn top, dat zijn allemaal de dingen waar dat ik ben mee groot geworden. De dingen die mijn vader speelde op vinyl thuis, de songs die ik op familiefeesten hoorde draaien: van The Bee Geess, tot Abba, Queen, enz. Daarmee ben ik voor een stuk toch groot geworden.”

In maart 2024 sta je voor de allereerste keer op Het Schlagerfestival. Dat is voor duizenden mensen. Zal dat kriebelen? Wat stress?

Raf: “Er gaat sowieso wel een gezonde kriebel zijn, daar heb je gelijk in. Maar ik weet van de grote optredens die ik al meemaakte: het publiek geeft u zoveel, jij geeft ook wel, maar het publiek geeft ongelooflijk terug. Die omarmen je en ik voel nu al aan al die collega-artiesten er een leuke avond zullen van maken. Ik zal er optimaal van genieten.”

Hoeveel liedjes ga je zingen? Of is dat te vroeg?

Raf: “Da’s te vroeg, geen flauw idee, dat moet nog allemaal bekeken worden. Ik heb vernomen dat ik zo’n beetje – los van Kurt die de presentatie doet – de maizena ben. Ik zal liedjes zingen, die misschien niet direct voor De Romeo’s, Lindsey of Christoff zijn weggelegd. Ik weet het niet, dat wordt nog allemaal bekeken. Maar alles begon met op mijn deurke te kloppen en zei : peace man. Ik ben er graag bij.”

Allez, eerlijk: zal je echt geen stress hebben tegen hét moment?

Raf: “Naargelang het nadert voel ik wel een kriebel. Stress is vaak een soort zenuwachtigheid. Meestal om technische zaken die zouden kunnen fout lopen. Een monitor in m’n oortje dat niet werkt of een stukje tekst die ik plots niet meer ken. We worden al wat ouder hé, maar dat blijft een gezonde kriebel.” (PADI)

