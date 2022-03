‘Radio2 Zomerhit-winnaar 2021’ Niels Destadsbader presenteert nu zélf Zomerhit 2022

In 2021 won Niels Destadsbader, samen met Regi, met ‘De wereld draait voor jou’ de felbeheerde Zomerhit-trofee. Deze zomer zal Niels, samen met Siska Schoeters, Voor Eén en Radio2 maar liefst vanaf zes verschillende badsteden ‘Zomerhit Live’ presenteren om af te sluiten wellicht op 20 augustus met de uitreiking van de ‘Radio 2 Zomerhit-trofee’ vanuit Blankenberge.

Het wordt een heel drukke zomer voor Niels Destadsbader, die van zijn nieuwe werkgever de VRT wel een heel leuk programma krijgt toegewezen. Inderdaad, dit jaar zal niet Bart Peeters, maar wél Niels Destadsbader ‘Zomerhit’ presenteren. En dat niet alleen, want Radio 2 en Eén willen er vooral een heel muzikaal feest van maken. Daarom dat ze zich niet enkel focussen op de uitreiking van die felbeheerde trofee, maar ook vooraf halt zullen houden in zes badsteden waar de Vlaamse muziek centraal zal staan. Vorig jaar eind augustus stonden Regi en Niels nog samen op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’ in Middelkerke én dit in een organisatie van vtm. Dit jaar is Niels met Eén en Radio2 ook bezig met een muziekprogramma, waarin de Vlaamse muziek centraal staan. De Vlaamse artiesten kijken er alvast naar uit. (PADI)