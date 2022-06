‘Queen – The Music’ in Kursaal Oostende

In de theatershow ‘Queen – The Music’ staat de muziek van deze muzikale kunstenaars volledig centraal. Een negenkoppige band met vier topvocalisten (twee dames, twee heren) bracht in Kursaal Oostende een spectaculaire muzikale en visuele show boordevol energie.

Cindy Oudshoorn (Kayak en Symfo Classics), Timothy Drake (de beste Freddie Mercury vertolker van Nederland), Michelle Splietelhof en Kristian Salisburg waren de leadvocalisten. Een speciale gastrol was weggelegd voor Linda Kinsbergen, die met haar ongelofelijke gelijkenis zowel qua uiterlijk als stem de rol van Montserrat Caballé vertolkte in het epische Barcelona. Voor deze topprestatie gingen niet alle handen op elkaar, maar stond iedereen in de zaal ook spontaan recht.

In ‘Queen – The Music’ kwamen alle grote hits aan bod, zoals ‘I Want It All’, ‘I Want To Break Free’, ‘Somebody to Love’, ‘Another One Bits The Dust’, ‘We Are The Champions’, ‘We Will Rock You’, ‘The Show Must Go On’ en natuurlijk ook ‘Bohemian Rhapsody’.

“Vanavond mag àlles”, riep één van de zangers het publiek toe. “We maken er een feestje van, is dat een deal?” Het publiek knikte, applaudisseerde en deed wat van hen werd verwacht, namelijk de muziek van Queen weer doen herleven. “Ik ben niet altijd mee als gastzanger”, bekende één van hen. “Ze lieten weten dat er een optreden was voorzien in Curaçao. Ik dacht: wat leuk, veel zon. Maar ’t bleef Kursaal te zijn. Nouja, ’t is ook 4,5 uur rijden voor mij én hier schijnt ook de zon. Om dus maar te zwijgen over dat taaltje”, lacht hij. (PADI)

