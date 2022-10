Publiek begint de weg te vinden naar ‘Schlagertje Vier’ in zaal Owla in Brugge

Zondagnamiddag konden mensen die houden van vooral het Vlaamse lied halt houden in zaal Owla in Brugge, waar Zowie Hayen en Mon De Rijck ‘Schlagertje Vier’ voorstelden.

Tijdens deze formule treden er vier artiesten in een namiddag op. Jacky Lafon kon helaas door ziekte niet present zijn, maar geen nood.

Luc Steeno © PADI/gsm Magda

De organisatie beloofde vier artiesten en er verschenen dan ook op het Owla-podium vier artiesten, namelijk Luc Steeno, Lisa Del Bo, John Leo én Filip D’haeze, de presentator maar ook de man die insprong in de plaats van Jacky Lafon. Het ging er heel gezellig aan toe. Zin om dit ‘Schlagertje Vier’ ook eens bij te wonen? Geen probleem, op zondag 13 november is er terug een ‘Schlagertje Vier’ in de Owla, Blikske 3 in Brugge, met optredens van Garry Hagger, Matthias Lens, Wim Soutaer en Lindsay. Eén ticket kost 19 euro. De deuren openen om 12 uur. (PADI)

Filip D’haeze © PADI/gsm Magda

Info en tickets: www.owlabrugge.be