Provinciegenoten Leen Dendievel en Delphine Lecompte willen ZuiderZinnen doorstart laten maken

Enkele maanden geleden werd bekend dat Boektopia in Kortrijk Expo de nieuwe ontmoetingsplaats moet worden voor lezers en hun favoriete schrijvers. Veel uitgeverijen zullen er hun tenten opslaan om er opnieuw hetzelfde boekenfestijn van te maken zoals dat destijds in Antwerpen het geval was. Maar in de eerste twaalf jaren van dit millennium, trokken elk jaar in september meer dan 20.000 mensen naar een ander literaire festival: ZuiderZinnen, dat tijdens de autovrije zondag op diverse locaties het Antwerpse Zuid inpalmde. Met namen als onder meer Herman Brusselmans, Kristien Hemmerechts, Hilde Van Mieghem, Dirk Draulans en Bart Van Loo stonden telkens weer veel toppers uit de literaire wereld op het podium.

Nadat het evenement de subsidies zag verdwijnen, gooide de organisatie na de editie van 2012 noodgedwongen de handdoek in de ring. Elf jaar later hebben ze die handdoek weer opgenomen en hoopt het via een crowdfunding de nodige fondsen te kunnen verwerven om een feilloze doorstart te maken op zondag 17 september van dit jaar. Het maakt daarvoor uitvoerig campagne via allerlei media. Onder meer de uit Kooigem afkomstige Leen Dendievel en de in Brugge wonende Delphine Lecompte zetten maar wat graag hun schouders onder het project door hun gezicht voor deze campagne uit te lenen.

Omdat de nodige budgetten voor een doorstart eerst nog moeten worden verworven via een crowdfunding, kan de organisatie voorlopig nog geen namen bekendmaken van auteurs en acteurs die aanwezig zullen zijn in september. Uiteraard hebben ze wel een verlanglijstje samengesteld, maar op dit moment is de affiche nog niet definitief. Wat wel al duidelijk is, is dat men aan de gekende formule alvast niets wilt veranderen. Net zoals in het verleden, krijgen de kunstenaars ook ditmaal tien tot vijftien minuten om hun ding te doen en dat op diverse locaties. Gaande van kunstgalerijen, café’s en zelfs het recent volledig vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Financieel kan die het uiteraard niet, maar men hoopt dat ook de zon haar steentje bijdraagt, aangezien sommige optredens ook in openlucht door zullen gaan. Lireratuur, poëzie, muziek, stand-up comedy, het krijgt zoals vanouds allemaal opnieuw een podium op het vernieuwde ZuiderZinnen.

© Tom

Hoewel het zogeheten DNA van het ‘originele’ ZuiderZinnen duidelijk behouden blijft, hoopt het literaire festival via onder meer hun nieuwe voorzitter Axel Daeseleire toch een nieuwe adem te vinden. Een adem die zelfs mee evolueert met zijn tijd en context. Zo zullen diversiteit, verbondenheid en zorgzaamheid de kernwoorden van ZuiderZinnen 2023 vormen. En dat laatste kernwoord zelfs in al zijn facetten van het woord. Zo wilt ZuiderZinnen goed zorgen voor zijn auteurs, weet het dat cultuur en literatuur een vorm van zorg kunnen zijn voor een samenleving en wilt het ook zorgen voor publiek dat om welke reden dan ook anders misschien niet zo gemakkelijk in contact kan komen met cultuur. En de uitgebreide contactenlijst van de nieuwe voorzitter? Die blijkt het festival alvast geen windeieren te leggen, zo bleek al snel. Onder meer Jennifer Heylen, Charlotte Timmers, Koen De Bouw, Daan en Jeroen Olyslaegers namen al contact op om een plaatsje op het podium te bekomen. Of ze ook effectief op de affiche zullen staan, wilt de organisatie helaas dus nog niet bevestigen. Maar wat wél al vast staat, is dat er ook minder bekende kunstenaars aanwezig zullen zijn én dat elke cent meer dan welkom is voor de doorstart. De geldinzamelingsactie ging op 16 juni van start en wist tot dit weekend al 93 % van het vooropgestelde bedrag in te zamelen. Helpt West-Vlaanderen hen aan de laatste 7 %? Wie weet! Bijdragen kan via https://nl.ulule.com/relaunch-zuiderzinnen-2023/. Er kan zowel worden bijgedragen via een vrije gift als door zogeheten ‘rewards’ uit te kiezen, waardoor het geld ook nog wordt omgezet in iets tastbaarder. Zo zijn er onder meer verwenpakketten van Duvel en kunnen eveneens toegangstickets voor het literaire festival al via die weg aangekocht worden. Zo is de schenker zeker van zijn of haar tickets én heeft ie op dezelfde manier ook bijgedragen aan de crowdfunding. Ook speciale totebags, T-shirt, gesigneerde boeken en toegang tot de backstages en afterparty behoren tot de mogelijke rewards. Stiekem kijken we zelf nu al uit naar de doorstart op zondag 17 september. (PADI & Tom)

Meer informatie over ZuiderZinnen is terug te vinden http://www.zuiderzinnen.eu/.