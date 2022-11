PROJEXXX by Zillion verkoopt na Flanders Expo Gent nu ook Sportpaleis Antwerpen uit en stoomt door naar Hasselt

Nadat de tickets voor de editie in Flanders Expo Gent in een vingerknip de deur uitvlogen, verkoopt ook de editie in het Sportpaleis Antwerpen in minder dan 1 dag helemaal uit. PROJEXXX by Zillion stoomt nu door naar Hasselt. Daar ben je welkom op vrijdag 24 februari.

Daar vindt Zillion onderdak in Club Versuz, de grootste en modernste club van het land. Geen toeval als je weet dat Yves Smolders, de eigenaar en zaakvoerder van Versuz, zijn carrière gestart is in Zillion aan de zijde van Frank Verstraeten. “Ik ben ontzettend blij om Zillion te mogen verwelkomen in mijn eigen club! We zetten de volledige VERSUZ-site open, daarmee kunnen we tot 3.300 bezoekers ontvangen. Versuz is al uitgerust met de modernste apparatuur, maar Frank gaat er nog pak extra licht en geluid aan toevoegen én originele deco – en interieurstukken uit de Zillion. Het wordt ongezien! We gaan het ultieme Zillion clubgevoel anno 2022 neerzetten, inclusief heel wat onverwachte en zotte momenten.” aldus Yves Smolders. (PADI)

De tickets gaan in verkoop op donderdag 1 december om 11 uur. Info en tickets: www.zillion.xxx