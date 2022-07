Producent ‘OOST WEST THUIS BEST’ verkocht al méér dan 4.000 tickets voor deze vakantiekomedie

Na twee jaar afwezigheid ging producent Het Achterland op zondag 3 juli 2022 in première met een nieuwe zomerkomedie: ‘OOST WEST THUIS BEST’, van auteur en regisseur Jeroen Maes. Carry Goossens en Danni Heylen staan opnieuw als koppel samen op de planken. Lynn Van den Broeck, Bart Van Avermaet en Ann De Winne vervolledigen de cast. Ondertussen werden er al meer dan 4.000 tickets verkocht voor dé grappigste zomerkomedie van ’t Stad. Ook tijdens de premièrevoorstelling passeerden flink wat genodigden en BV’s de rode loper. Geen mooiere manier om de grote vakantie in te zetten. Iedereen zat natuurlijk te popelen om Danni Heylen en Carry Goossens samen te zien spelen op de planken. ‘OOST WEST THUIS BEST’ heeft nog een veilige thuishaven in de Rode zaal van het Fakkeltheater tot en met 14 augustus.

Jean en Jenny De Bie knijpen er steevast met het voorjaar voor enkele weken tussenuit. Tot voor kort steeds naar dezelfde plek, het door Jean zo geliefde Spaanse Calpe.Vorig jaar echter zijn ze ,door een vervelend virus, in eigen land moeten blijven. Deze ‘staycation’ is Jenny zodanig goed bevallen dat ze dit jaar een wandelvakantie geboekt heeft bij ‘De Molse Meren’. Dit uiteraard zeer tegen de zin van Jean, maar Jenny’s wil is wet!

‘OOST WEST THUIS BEST’, méér dan de moeite waard. © PADI/Daniël

Als op de dag van vertrek de huisvriend Alex nog snel even binnenspringt ziet Jean een kans om dit vertrek enigszins uit te stellen. Alex is echter niet van plan lang te blijven zijn minnares wacht hem op in de auto. Jenny mag haar zeker niet tegen het lijf lopen want zij is de beste vriendin van Rita, de vrouw van Alex. Als dit door omstandigheden toch gebeurt, gaan de poppen aan het dansen en moeten beide boezemvrienden zich in duizend bochten wringen om zich uit deze situatie te redden. Maar of hen dat lukt ….? OOST WEST THUIS BEST is een situatiekomedie pur-sang. Boordevol misverstanden, volgehouden leugens en heerlijk herkenbare personages.(PADI)