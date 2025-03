Producent Een Zee presenteert theaterstuk ‘Hamlet’ van William Shakespeare met Michiel De Meyer, Leendert De Vis en Mike Wauters

De pers die aanwezig was bij de persvoorstelling van Hamlet in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater, kreeg een verrassende sneak preview van wat een vernieuwende en uitdagende uitvoering van Shakespeare’s meesterwerk belooft te worden. De voorstelling, in een gloednieuwe bewerking van Tom Slosse en Mike Wauters en geregisseerd door Jaak Lema, zal op 4 april 2025 in première gaan en is vanaf dan te zien in de intieme setting van de Zwarte Zaal.

Regisseur Jaak Lema koesterde al jaren de droom om Hamlet op de planken te brengen. Vandaag getuigde hij van zijn passie voor het stuk, dat altijd op zijn verlanglijst stond. Bijzonder erkentelijk dat producent Een Zee deze uitdagende versie van Shakespeare door Tom Slosse en Mike Wauters bewerkt, aandurft. Samen met acteurs Mike Wauters, Michiel De Meyer en Leendert De Vis, die allemaal hun oorsprong hebben in de musicalwereld, werken ze er aan om een verrassend gedurfde versie van het klassieke verhaal op de scène te brengen. Sinds 28 februari werken de acteurs en Lema intensief samen in workshops om eens andere paden te bewandelen in het theaterlandschap en het stuk vanuit een andere invalshoek te benaderen, dan ze normaal gewend zijn.

De drie hoofdrolspelers, samen met iedereen die bij deze productie is betrokken. © PADI/Kristel

Korte inhoud: Wat doet de prins van Denemarken in godsnaam in een verlaten abattoir? Waarom die sinistere muziek? Wie zijn de twee schimmen die in de verte aan kettingen bengelen? Hamlet is, sinds de moord op zijn vader, zichzelf niet meer. Hij is verbitterd. Verzuurd. Zichzelf verloren in een machtsstrijd. Hij zint op wraak. Is het pure waanzin of is het een subtiel gecoördineerde aanval? Alle middelen zijn goed om koning Claudius te ontmaskeren. Zelfs als hij daar zijn twee snobistische vriendjes, Rozencrantz en Guildenstern, als lokaas voor moet gebruiken. Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag, maar verre van het antwoord…

De preview die vandaag werd getoond, verraste de aanwezige pers met een straffe mix van grotesk en fysiek theater. De acteurs – Michiel De Meyer als Hamlet, Leendert De Vis als Guildenstern en Mike Wauters als Rosencrantz – brachten een prikkelende herinterpretatie die klassieke elementen mengt met gedurfde, theatrale keuzes. Deze Hamlet is voor wie nieuwsgierig is naar een versie die het publiek uitdaagt om het stuk vanuit een ander perspectief te beleven. (PADI)

Première en speeldata: De voorstelling gaat op vrijdag 4 april 2025 om 20.00 uur in première in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater. Er volgen meerdere voorstellingen tot en met 20 april 2025. Tickets en meer informatie: www.eenzee.be.- www.fakkeltheater.be