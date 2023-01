‘Priscilla, Queen of The Desert’: “Zotjes, enthousiast… een écht musicalfeestje!”

Zaterdagavond had de première plaats van ‘Priscilla, Queen of The Desert’ in Arenberg in Antwerpen. Het boek van Stephan Elliott werd verfilmd in 1994 en uitgegroeid tot een cultfilm met in de hoofdrollen o.a. Hugo Weaving, Guy Pierce en Terence Stamp. Nu waren het West-Vlamingen die de hoofdrollen vertolkten, namelijk Jeroen Logghe, Baptiste Vuylsteke en Brecht Callewaert Of ze het goed deden? Ze deden dat VOORTREFFELIJK!

Anthony, Adam en Bernadette reizen als dragqueens door de woestijn om het zoontje van Anthony te ontmoeten en de show van hun leven te geven. Onderweg beleven ze natuurlijk heel wat avonturen, maar botsen ook tegen homofobie en vooroordelen. Dit verhaal wordt gebracht geheel in de tijdsgeest van de jaren ’90 met de hits ‘I Will Survive’ en ‘Go West’, meezingen dus !

© Sandro

Je voelt het al komen: drie dragqueens op roadtrip, dat levert komische situaties op. Brecht speelt fenomenaal als de bittere Bernadette, de hilarische one-liners vloeien er uit. Hij draagt echt wel deze musical, en mag als echte diva een ster genoemd worden. Dit niveau haal je natuurlijk niet zonder een fantastische cast, en met zes West-Vlamingen mogen we echt wel terecht trots zijn. Er wordt enthousiast gezongen en creatief gewisseld van podium, zodat je echt mee hun verhaal beleeft: zotjes, enthousiast, muzikaal, maar zeker ook met de nodige gevoelens voor deze kleurrijke karakters. Het is vooral lachen met de spitsvondige travestiemoppen, maar ook door de manier waarop het gebracht wordt in z’n geheel. De show duurt best wel lang: drie uur met een pauze, respect voor de cast die dit gedreven brengen. Dat geeft de beleving de kans om de karakters uit te diepen en hééééél wat liedjes te zingen, wat we alleen maar toejuichen. De jaren ’90 gaven ons nu éénmaal echt wel goeie muziek. De zang en performance van de hoofdrolspelers wordt aangesterkt door een sterke groep op het podium die echt ervoor gaan. Het overweldigend gevoel is ‘party’, maar af en toe toch ook wel eens ingetogen en emotioneel. Voor ons was het zeker een musicalfeestje, dit gezelschap verdient een dikke pluim….veren, toeters en bellen. (PADI & Sandro)

© Sandro

‘Priscilla, Queen of The Desert’ is nog tot 5 februari te zien in Arenberg, Arenbergstraat 3 in Antwerpen. Tickets en informatie: www.arenberg.be en https://www.inteam-producties.be/priscilla-queen-of-the-desert

© Sandro

© Sandro