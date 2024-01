Preuteleute triomfeert met uitverkochte première in Concertgebouw Brugge, maar komt ook nog naar talrijke andere locaties

Na de buitengewone triomfen van de voorgaande voorstellingen als “Un-Butt-Plugged”, “Anology”, en “Nog ene kè” en het volledig uitverkochte Jupiler Pro League stadion van KVO, maakten de komieken Alain en Ook Alain zich klaar om opnieuw het podium te betreden met hun nieuwste theaterproductie, genaamd “XXX”.

Preuteleute werd opgericht in 2002. Drie jaar later, in 2005, brachten ze hun debuutalbum uit, waarmee ze een cultstatus verworven in hun thuisprovincie West-Vlaanderen. Tijdens het jaar 2022 vierden de West-Vlaamse vrienden Alain (Sebastien Dewaele) en Ook Alain (Tom Vanrijckegem) hun 20-jarig jubileum met een concert in de Diaz Arena in Oostende. Dit maakte hen de eerste Belgische band die een uitverkocht eersteklasse voetbalstadion vulde.

Voor de mannen van Preuteleute lijkt het succes niet te stoppen. Na eerdere geslaagde theatershows, presenteerden ze afgelopen weekend hun nieuwe theatertournee voor een zaal die volledig was uitverkocht. Ze namen ons mee door een reis door de tijd. We stapten met z’n allen in een teletijdsmachine om terug te keren naar Julius Caesar. Met de nodige humor en seksistische opmerkingen gingen we op avontuur zoals we wel zouden verwachten met Preuteleute. Tijdens de show zingen ze aangepaste nummers die het verhaal hielpen dragen. Natuurlijk met de nodige scheldwoorden en seksistische praatjes.

Het publiek smulde ervan. Er werd gelachen, gegierd en gebruld. Er was ambiance tot en met. Alle mensen gingen met een goed gevoel naar huis. Achteraf signeerden de mannen maar al te graag hun merchandise en gingen ze eveneens op de foto met hun fans. Voor de mensen die er ook willen bijzijn, zeker doen! Haast je want de tickets vliegen de deur uit. Overal worden er extra data aan toegevoegd. (PADI & Mervyn)

Zaterdag 3 februari De Steiger in Menen, zondag 4 februari: Concertgebouw in Brugge, enz.. Zie www.comedyshows.be