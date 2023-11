Première ‘Winnie de Poeh’ was in De Grote Post in Oostende, maar ze komen ook nog vandaag naar Roeselare, en later naar Oostkamp en Izegem

In aanwezigheid van meerdere bekende Vlamingen vond de première van ‘Winnie de Poeh’ plaats in De Grote Post in Oostende. Deze mooie en leuke musical is de ideale uitstap voor jong en oud.

Winnie de Poeh beleefd samen met de beste vrienden Janneman Robinson, Knorretje, Igoor, Kanga, Roe, Konijn, Uil en Teigetje een nieuw avontuur in het Honderd Bunderbos. Winnie de Poeh is het gewoon om een pot vol lekkere honing te krijgen van Janneman Robinson, maar die moest naar school en zo moest Winnie zelf op zoek. Samen met zijn vrienden proberen ze aan honing te geraken tot de bijen Winnie de Poeh wegwijs maakten naar een holle boomstronk met een opening erin, Winnie duikt met veel enthousiasme de opening in, maar komt vast te zitten in de opening van de boomstam. Roe, Knorretje, Igoor en Kanga proberen om Winnie te bevrijden maar zonder veel succes, maar als Uil en meneer Konijn erbij komen lukt het Winnie wel om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden. Dan komt Janneman Robinson te voorschijn met een lekkere pot honing.

Het is een mooie en leuke musical voor jong en oud. Een dikke pluim voor de cast, want die poppen zijn best zwaar. Wil je Winnie de Poeh zelf nog ontdekken? Dat is mogelijk, want Event-Team komt met deze Disney-productie nog op woensdagnamiddag 1 november naar De Spil in Roeselare. Er zijn ook nog voorstellingen in Gent, Beringen, Genk, Oostkamp, Zele, Izegem, Heist-Op-Den-Berg en Antwerpen. (PADI)

Info en tickets: info@even-team.be – www.event-team.be