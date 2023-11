Première van ‘Mannen Met Hakken’: jawel, hét leven is mooier op een paar hoge hakken

Op zondag 19 november ging Backstage Producties in feestelijke première met ‘Mannen Met Hakken’. Heel wat BV’s en genodigden verzamelden op de rode loper om de hoofdcast in actie te zien op hun glamour heels. MANNEN MET HAKKEN is een nieuwe creatie, nl. een pittige komedie waarbij de cast door het leven gaat op hoge hakken. Niemand minder dan Manou Kersting staat in voor de regie van deze komedie met Chris Van Espen, Jo Hens, Sergej Lopouchanski, Bart Van Avermaet, Ivan Pecnik en Gert Botty.

Het publiek leefde alvast intens mee met de vriendengroep op het podium die, ondanks de persoonlijke problemen waar elk van hen mee worstelt, er toch in slaagt om als één groep een schitterend optreden te geven als drag queens tijdens het “Bal van de Burgemeester”. Dat het niet vanzelf gaat, spreekt voor zich. De verwoede poging van de personages om er het allerbeste van te maken, verovert dan ook de harten van het aanwezige publiek. ‘Mannen Met Hakken’ is dé remedie om de donkere herfstavonden te lijf te gaan met een spetterende portie pailletten, humor en muziek. En jawel, het leven is mooier op een paar hoge hakken!

Een groep cafévrienden van verschillende pluimage komen wekelijks bij elkaar om illegaal te pokeren. Plots komen ze terecht in de wereld van de extravagante drag queens. Deze kameraden krijgen met emotionele uitdagingen te maken die hun vriendschap op de helling zet! Buitensporige pruiken, geëpileerde kuiten, en glimmende paillettejurken behoren plots tot hun dagelijkse garderobe.‘Mannen Met Hakken’ is een vertederende, harde maar ook hoogstaande komedie! Letterlijk, want alle mannen trekken hun hakken aan! Benieuwd of ze er ook op kunnen lopen om samen hun nieuw ingeslagen pad als soulmates verder te bewandelen. Welkom in de wereld van de drag queen. (PADI & Alexander)

‘Mannen Met Hakken’ is nog te zien tot en met 10 december in Theater Elckerlyc te Antwerpen. Info en tickets: www.backstage-producties.be