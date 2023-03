Première musical ‘Rapunzel’ in Stadsschouwburg Antwerpen begint heel succesvol

Stany Crets kroop in de pen om van het sprookje ‘Rapunzel’ een heel eigentijds verhaal te maken.

Er waren dan ook veel verrassende momenten, heel mooie liedjes, hier en daar een dubbele bodem en veel kwinkslagen. Met Helle Vanderheyden als ‘Rapunzel’ en Sandrine Van Handenhoven als de ‘Heks’ waren dat al twee toppers die in deze musical voorkomen. Voeg daar dan nog Walter Baele als de ‘Koning’ , en Liv Van Aelst als ‘Koningin’ erbij en je beschikt over een topcast. Deze musical is vast en zeker een aanrader om met het ganse gezin een deugddoend uitstap te beleven. (PADI – foto’s Daniël)

De familiemusical ‘Rapunzel’ speelt in maart en april 2023 in Stadsschouwburg Antwerpen, Trixxo Theater Hasselt en Capitole Gent, en keert dit najaar terug naar dezelfde locaties voor enkele extra shows. Tickets & info: www.deepbridge.be