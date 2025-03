Première ‘Hotel Politiek’ van Het Farcetheater met hotelmanager Koen Crucke: “Als rode draad doorheen het stuk én nog lang niet uitgezongen!”

Zaterdagavond ging het toneelstuk ‘Hotel Politiek’ in première in de Minard Schouwburg te Gent.

Het stuk betreft een klassieker genaamd ‘Out of Order’, vroeger geschreven door de Britse comedyschrijver Ray Cooney. Het toneelstuk werd in een nieuw kleedje gestop. Volledig op maat van de hedendaagse Gentse politiek en wordt geregisseerd door Chris Van Espen. De spelers Jan De Raedt, Katja Retsin, Bob De Moor, Donaat Deriemaeker, Peter Van Asbroeck, Betty Bouckaert, Wendy Antoine, Lieve De Coninck en Anthony Van Caeneghem maken deel uit van Het Farcetheater of de Compagnie van de Leute van wie deze productie een samenwerking is. We zien hoe de Gentse schepen in een politieke crisis verstrikt geraakt,omdat hij het opzet heeft een scheve schaats te rijden met letterlijk en figuurlijk een ‘groen’ blaadje van de oppositie. Wanneer ze een lijk ontdekken in hun hotelkamer gaan de poppen aan het dansen. Misverstanden stapelen zich vervolgens op wat leidt tot hilariteit alom. Hotelmanager Koen Crucke geeft het beste van zichzelf als, jawel Koen Crucke ! Als rode draad doorheen het stuk kan je stellen dat hij zeker nog niet is uitgezongen!

© Nico

Even ontspannen? Weg van de stress en tijd om de lachspieren even ten volle te benutten. Absoluut een aanrader! (PADI & Christine – foto’s Nico)

Ook te zien in West-Vlaanderen: vrijdag 14 maart in De Leest in Izegem, zaterdag 22 maart in CC De Branding in Middelkerke en op donderdag 10 april in CC Casino in Koksijde – www.farcetheater.be

