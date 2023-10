Première De Flandriens met heel bekende namen in première in Berlare, maar komende zaterdagavond te gast in Vichte (Anzegem)

Berlare was het startpunt van de tournee van De Flandriens. Geen groep wielertoeristen maar een zevenkoppige band, met oude rotten uit het vak. Of wat denk je zelf bij het horen van de volgende namen: Dirk Blanchart, Ronny Mosuse, Gert Bettens, Mira Bertels, Wigbert Van Lierde, Jan Hautekiet en Koen Lieckens.

Wat direct opviel was de grote hoeveelheid instrumenten op het podium. Bij het betreden van dat podium krijgen de muzikanten al direct applaus. De sfeer zat er goed in. Het concept is dan ook goed gevonden: bekende Belgische artiesten die in het Engels of in het Frans zingen coveren, maar dit doen met eigen arrangementen én in het Nederlands.

Het begon met de wondermooie cover van ‘Leave a light on’ van Marble Sounds. Daarna werden nummers van Angèle, Vaya Con Dios (Louie) en Maurane onder handen genomen. Wat een luxe met 5 zangers in de rangen. Een eerste kippenvelmoment was er vanwege Mira Bertels met ‘Ik Lieg En Bedrieg’ van de onlangs veel te vroeg overleden Bea Van Der Maat, waarna Mosuse er weer de schwung in bracht met ‘Komaan En Dans’ van Stromae. Wigbert zong voor zijn wiskundeleraar ‘Pompt Dien Jam’ in het oilsjters en Gert Bettens ‘Amoureux Solitaires’ van Lio. Nummers van Novastar, Selah Sue, Hooverphonic en een eigenzinnige versie van Arno’s ‘Oh La La La’ passeerden ook de revue. Een speciaal moment kwam er terug als Mosuse een ode bracht aan zijn broer met het intieme ‘He’s Goe Nana’. Volgden nog ‘Zeven Paarden Op De Vlucht’ van The Pebbles en ‘The Way To Your Heart’ van Soulsister. De band stelde zich dan eens voor. Naast de 5 zangers werden ook Jan Hautekiet op synths en Koen Lieckens op drums niet vergeten. De bisronde zette in met een solo van Ronny Mosuse op kontrabas met het prachtige ‘Ne Me Quitte Pas’ van Jacques Brel en leider Dirk Blanchart bracht als laatste nummer het toepasselijke ‘Loat Oa Moar Goan’ van Plastic Bertrand (of is het Lou Deprijck?) Missie volbracht. (PADI & Marianne)

Zaterdagavond 7 oktober: De Flandriens met o.a. Ronny Mosuse, Mira, Gert Bettens… in De Stringe in Vichte (Anzegem). Info en speellijst: www.garifuna.be