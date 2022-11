Première ‘Black Panther: Wakanda Forever’ in Kinepolis Brussel met bekende Vlamingen, waaronder The Starlings

Zaal Imax van Kinepolis Brussel liep vol voor de première van ‘Black Panther: ‘Wakanda Forever’, de tweede film in deze reeks. Fans van nummer één zullen zeker en vast terug naar de bioscoop trekken om deze tweede film te zien, die – naar we nadien uit diverse monden vernamen – nog béter is dan de eerste uitgave.

Het is al vier jaar geleden dat de eerste film van ‘Black Panther’ uit de reeks van de Marvel-films te zien was in de bioscoop. Toen was de hype al groot, zodat er zeker en vast nog een vervolg zou komen. In die jaren groeide Chadwick Boseman uit tot een superheld en dat was voor de Black Lives Matter-beweging een belangrijk moment, want ook een zwart persoon kon een superheld worden. In 2020 stierf echter Chadwick aan kanker. Na zijn dood wist niemand nog of de held met het pantermasker wel ooit zou terugkeren. De makers wilden echter de Wakanda-wereld niet zomaar opzij plaatsen en dus werd er gewerkt aan een vervolg. Meteen ook een eerbetoon aan superheld Chadwick. De nieuwe hoofdrolspeelster is Shuri, gespeeld door Letitia Wright.

Wakanda is een fictief land, gelegen in Afrika. Het beschikt over het sterkste metaal ter wereld, namelijk vibranium. Of dat is wat men dacht, want in de nieuwe film zien we een nieuwe wereldmacht opkomen die ook beschikt over vibranium. Natuurlijk zorgt dat voor de nodige spanning. Is die nieuwe wereldmacht een bondgenoot of een vijand?

Juan Gerlo © PADI/OBI

Tijdens de première of ook het influencer event genoemd waren er heel wat bekende mensen aanwezig, zoals Francisco Schuster, Yemi Oduwale, Rob en Arno Van Impe, Juan Gerlo, Jennifer Heylen, The Starlings…

Al die BV’s zagen als eerste de nieuwe film. Nadien was iedereen er laaiend over eens dat de tweede film nog sterker is dan nummer één. De film duurt zo’n 2u.45 minuten. Lang? Helemaal niet. Ook wij keken tijdens de volledige film geen enkele keer op ons uurwerk en waren zelfs geschrokken dat de film al voorbij was. De film is werkelijk prachtig en omvat alle ingrediënten die een dergelijke film vereist, inclusief ook een boeiend verhaal, een boodschap voor de buitenwereld, een vreedzaam einde. Het is een film om zeker en vast met het hele gezin eens naartoe te gaan. Genieten maar! (PADI & OBI)

Vanaf heden te zien in de bioscopen.