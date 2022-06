Première ‘Assisen IV – De Sterrenmoord’ sleept publiek mee in moreel dilemma over schuld én onschuld

Er was veel belangstelling voor de rode loper aan Theater Elckerlyc in Antwerpen op deze zwoele, zomerse zaterdagavond. Pers en genodigden waren van de partij voor de première van ASSISEN IV – DE STERRENMOORD van productiehuis Uitgezonderd.

Heel wat ogen waren gericht op de twee nieuwe protagonisten, nl. Bieke Ilegems en Erik Goossens in de rol van respectievelijk advocaat en Procureur des konings. Iedereen wilde meemaken hoe Bieke en Erik verbaal met elkaar in de clinch gingen. Zij moesten immers de publieksjury zien te overtuigen van schuld of onschuld. Bieke Ilegems, Erik Goossens, Frans Maas, Tom Audenaert, Peter Thyssen, Kim Van Oncen, Manou Kersting en Veerle Malschaert zijn nog te zien tot en met 3 juli 2022 in deze interactieve assisenzaak waarin het publiek fungeert als volksjury.

Bieke, Erik en Frans. © PADI/Eveline

Invloedrijk culinair journalist Hubert Van Parijs wordt in zijn huis dood aangetroffen. Aanvankelijk denkt men aan een natuurlijke dood, maar sectie wijst naar vergiftiging. Onderzoek leidt naar chef Lucien Valcke van het sterrenrestaurant Chez Lulu. Hubert plaatste kort voor zijn dood een recensie in de krant, waarin hij het restaurant betitelt als “ster-onwaardig”. Een mager zesje. Een artikel dat niet zonder gevolgen blijft: een dergelijke kritiek kan hem zijn ster, zijn reputatie en zijn restaurant kosten. Genoeg redenen om iemand te vermoorden?

Regisseur Jaak Lema staat garant voor een bijzonder en interactief concept, waarbij een spraakmakend moordproces, inclusief flashbacks, op de scène wordt gebracht.

Het wordt voor het publiek een meeslepende avond, waarbij het publiek zelf mag optreden als volksjury en beslissen over schuld of onschuld. (PADI)

Tot 3 juli 2022, Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets: www.uitgezonderd.be