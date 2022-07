‘Position Switch’: Moet ook Koksijde het donderdag zonder Wim Soutaer stellen?

Onder de noemer Soulbrothers staan partybeesten Charel Van Domburg, Vincent Goeminne en Wim Soutaer al heel wat jaren op vele grote en kleine concertpodia in Vlaanderen. Overal waar de heren komen, wordt er luidkeels meegezongen en vormen ze de tent om tot één groot feestplein. Al is er misschien wel minder leuk nieuws voor de fans die komende donderdag 4 augustus de ‘Lotto’s Muziekshow’ in Koksijde hebben aangekruist, want het is niet zeker of ‘Idool 2003’-finalist Wim Soutaer er dan bij gaat zijn. Wim werd vorige week immers geopereerd aan de stembanden nadat er twee cystes werden ontdekt.

“Wim heeft een redelijk intensieve periode achter de rug als artiest, heeft hard gewerkt en moet het nu een drie tot vier weken zonder optredens stellen. Maar we wilden onze fans natuurlijk niet teleurstellen en zijn op zoek gegaan naar een waardige en tijdelijke vervanger, die we uiteindelijk gevonden hebben in de persoon van Danzel”, verduidelijkt Charel Van Domburg. Ook Danzel is een Idool-collega van Soutaer. Hij eindigde in datzelfde jaar onder zijn echte naam Johan Waem bij de laatste 50 kandidaten en brak kort nadien wereldwijd door met zijn monsterhit ‘Pump It Up’. Al is de vervanging voor Danzel niet zijn eerste ervaring met Soulbrothers. “In het verleden heb ik ook al eens een nummertje of twee meegezongen als gast, maar dit kan je daar niet mee vergelijken. Ik kom hier niet zomaar snel even een tweetal liedjes van mezelf brengen, maar gewoon het volledige stuk van Wim overnemen en dat is toch niet zo evident. Ik vond het alleszins best leuk en de klik is er ook met de heren.”

Danzel neemt tijdelijk de plaats in van Wim Soutaer. © Tom Bergs

Hoewel de twee overige Soulbrothers lieten verstaan het best fijn te vinden om eens met een nieuwe derde het podium te delen, kunnen ze ook niet onder de nodige bezorgdheden uit. “Natuurlijk hopen we dat Wim snel weer de oude is, maar als hij opnieuw mag zingen is het nog de vraag in welke intensiteit”, reageert Vincent Goeminne. Ook Danzel treedt bij. “Je mag zoiets zeker niet onderschatten. Stembanden zijn zeer gevoelig en het is vaak gevaarlijk om meteen weer voluit te gaan.” Op de vraag of de heren het zien zitten om Danzel ook in de toekomst bij het project te betrekken, klinkt enthousiasme vanuit de kant van Charel en Vincent, maar pareert Danzel de voorbarige plannen. “Zaterdag 6 augustus is echt de laatste vrije dag die ik nog in mijn agenda had. Nadien staat hij bomvol met optredens, vooral in Polen en kan ik dus niet langer depanneren. Ik vrees dat het agenda gewijs een moeilijke opdracht wordt om die zaken te combineren.” (PADI & Tom)

‘Lotto’s Muziekshow’ is donderdag 4 augustus present in de gebouwen van Collect & Go, aan de Zeelaan 39 in Koksijde.