Populaire Boysband Bobby zingt soundtrack voor film Jan Verheyen, Lien Willaert en dochter Anna

Op woensdag 22 december is er de langverwachte release van de Vlaamse (tiener)film ‘Bittersweet 16’. De film is geschreven & geregisseerd door Anna Verheyen, Jan Verheyen & Lien Willaert. De soundtrack van de film werd ingezongen door de populaire Vlaamse boyband BOBBY. Het nummer ‘Bittersweet 16’ is een Engelstalig popnummer met pompende beat en scheurende gitaren. Het wordt wel héél moeilijk om te blijven stilzitten in je bioscoopzitje. Ook tof: BOBBY-zanger Aaron Blommaert – die je trouwens ook kent als acteur in de soap Familie als Raven en radio- en tv presentator – neemt in de film de rol van David voor z’n rekening.

Warrig haar. Hip gekleed. Charmant. Boordevol talent én muzikaal aangelegd. Mochten de vijf bandleden van BOBBY samen op de middelbare school gezeten hebben, ze behoorden vast en zeker tot hetzelfde populaire kliekje waarvoor iedereen – met gezonde jaloezie – z’n hoofd draait. Jeugdidolen Brecht, Ryan, Aaron, Ruben en Simon oftewel ‘BOBBY’ kregen de kans om de soundtrack te zingen van de nieuwe Vlaamse highschoolfilm ‘Bittersweet Sixteen’. Het scenario van de film is deels autobiografisch en geschreven door de 16-jarige Anna Verheyen en haar ouders: regisseurskoppel Jan Verheyen en Lien Willaert. Bittersweet Sixteen is een film voor en over – en dus ook deels van – tieners en hoe te overleven in de jungle van de middelbare school.

Aaron Blommaert, zanger van BOBBY en acteur: “Ik ben echt heel trots op de kansen die we met BOBBY krijgen. Vorige zomer stonden we nog op het podium in de Ghelamco Arena voor duizenden mensen, nu weerklinkt ons nummer in de bioscoop. Het is echt ontzettend cool dat we de theme song van de film mochten inzingen. Ik kan niet wachten om de film en mezelf op groot scherm te zien en ons nummer door de boxen in de cinemazaal te horen. Ik ga een hele film lang op het puntje van mijn stoel zitten.”

De videoclip van het nummer werd gedraaid op dezelfde locaties als de film: de KDG Hogeschool campus Zuid en de Antwerp International School.

Over de film: Lotte is een tiener van 15 en kijkt uit naar haar 16de verjaardag. Ze heeft een moeilijk jaar achter de rug, een toxische relatie met Astrid, het mooiste meisje van de klas, beschadigde haar zelfbeeld. Op het thuisfront is er ook een verrassende wending: haar ouders gaan uit elkaar. Hormonen razen door de puberlichamen en dagen worden gekleurd door ontluikende liefdes, de lastige maar mooie zoektocht naar seksuele identiteit, existentiële twijfels die alleen pubers kunnen invullen… Alle grote en kleine verhaallijnen zullen zich kruisen en komen tot een climax op het feest voor Lotte haar verjaardag. Haar Bittersweet Sixteen…(PADI)