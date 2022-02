Populair bijtje Maya in première met film ‘Maya en het Gouden Ei’

Gisteren ging de nieuwe Mayafilm in première: ‘Maya en het Gouden Ei’. Heel wat bekende gezichten zakten deze ochtend af naar Kinepolis Antwerpen om kennis te maken met deze derde bioscoopfilm over het vrolijke bijtje Maya en haar vriendjes. Onder hen Maarten Breckx, Sien Wynants, Belle Perez, Lindsay De Bolle, Bart Cannaerts, Evelien Van Hamme, Niels Albert, Carmen Lauwers, Pieter Timmers en vele anderen. ‘Maya en het Gouden Ei’ is vanaf woensdag 23 februari te zien in de Vlaamse cinema’s.

Maya de Bij is nog altijd erg geliefd in ons land, zowel bij de kinderen als de oudere generatie omwille van het nostalgische karakter van de reeks. ‘Maya de Bij Eerste vlucht’, de eerste Maya film gooide wereldwijd hoge ogen. De film lokte hoge bezoekersaantallen en werd intussen al aan meer dan 120 landen verkocht. ‘Maya 2 De Honingspelen’ mocht wereldwijd al meer dan twee miljoen bezoekers verwelkomen! De twee tv-reeksen van Maya de Bij lopen intussen in meer dan 170 landen. Ook voor ‘Maya en het gouden ei’ wordt een release in meer dan 100 landen vooropgesteld.

Maya krijgt een ster. © PADI/Christophe

De film is geproduceerd door Flying Bark Productions, een onderdeel van Studio 100 gevestigd in Sydney, Australië. Deze prent kwam eerder al uit in Australië, het Verenigd Koninkrijk, Polen en de Verenigde Staten en nu is ons land dus aan de beurt.

Free Souffriau leent opnieuw haar stem aan Maya, Thomas Van Goethem hoor je als haar beste vriend Willy. Kobe Van Herwegen en Elindo Avastia nemen het komische mierenduo Arnie en Barney voor hun rekening. Richard Spijkers sprak de stem in van Bumbelus. Lore Janssens ontfermde zich over de majestueuze mierprinses Smoosh, en Samir Hassan en Wout Sels spelen respectievelijk Henchie en Boof. Juf Cassandra is ingesproken door Hilde de Mildt. Pieter Casteleyn neemt Leif voor zijn rekening. Simon Zwiers speelt zowel Weeble als Kolonel mieren. Chomp wordt gespeeld door Giovanni Kemper. Anke Helsen is opnieuw koningin, Bob Selderslaghs Filip de Spin en Tijl Dauwe Crawley.

Het verhaal: Na een rustige winter komen Maya en haar beste vriend Willy in een geheime missie terecht. Ze krijgen de opdracht een heilig ei te bewaren. Wanneer het ei uitkomt, komen ze oog in oog te staan met hun nieuwe verantwoordelijkheid: een zacht klein mierenprinsesje. Plots bevinden ze zich in het midden van een hevige insectenstrijd. Om de prinses en haar kolonie te redden, moeten Maya en Willy de strijdende volkeren overtuigen om samen te werken. Deze strijd voert hen naar nieuwe werelden en is een zware test voor hun vriendschap.(PADI)

‘Maya en het gouden ei’ wordt uitgebracht door Studio 100 en Kinepolis Film Distribution (KFD) en is vanaf 23 februari in de bioscoop te zien.