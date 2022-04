‘Poot & Vijverman’ uit ‘Oostende’: “Met ons repertoire zijn we een beetje De Nieuwe Snaar van deze tijd”

Koen Vijverman woont in Denderhoutem tussen Aalst en Ninove, zijn kameraad Kristof Poot woont in Zandbergen bij Geraadsbergen, maar samen hebben ze één gemeenschappelijke band met West-Vlaanderen. Koen en Kristof zaten immers vanaf 2000 vijf à zes jaar samen in de school van podiumberoepen (theater, musical) – vroeger Showbizzschool – in Oostende, waar ze ook elkaar leerden kennen. Daar zijn ze vrienden geworden.

Kristof had een kot in de Romestraat in Oostende. Niko Geldhof werd een gemeenschappelijke vriend, waarmee ze veel Hazesgras-feesten en andere optredens konden doen. “We traden toen ook iedere dag op in café De Bullshit in Oostende. Ik was er eens toevallig beland. Er stond een gitaar op het podium. Ze zeiden: doe maar. Ik begon te spelen. Toevallig kwamen er een zevental jongeren op. De uitbaters zeiden: tof, doe maar verder, wat drink je? In die tijd dronk ik Hoegaarden Grand Cru, een duur bier. Dat kreeg ik en ik speelde verder”, lacht Koen. “Dan kwam Kristof eens mee. Hij zong goed, speelde nog geen piano. Hij zong mee en enkele weken nadien stond Kristof met een piano op het podium, ik met de gitaar. Na enkele weken zat het café nokvol. Er kwamen ook plaatselijke zangers naartoe kijken, want ze konden hun demo afgeven en zingen. Dat was heel tof. We deden dat toch enkele jaren. Of het café nog bestaat? Neen, dat waren twee mannen uit Nederland met heel toffe ideeën, maar helaas ging dat café failliet. Het is nu zelfs al afgebroken. En weet je wat: bij mij in het repetitielokaal staan nog die boxen uit dat café. Na het faillissement kocht ik ze aan. Het blijven stille getuigen van een mooie periode, want nu gebruiken we die boxen niet meer. Maar we hebben wel jaren met die boxen optredens gedaan. Wat was dat een zalige tijd.”

En wat een leuke invalshoek met onze provincie West-Vlaanderen, maar in feite zijn we hier om te praten over de jongste single ‘Tijd & Boterhammen’. Hoe is de respons erop?

Kristof: “Eén maand geleden brachten we de single ‘Tijd & Boterhammen’ uit. We waren deze week ‘Tip van de week bij MENT TV’.”

Koen: “We zijn heel blij dat we mogen langskomen, want MENT TV is één van de weinige tv’s die nog Vlaamse muziek brengt. We zijn fier dat we Vlaamse muziek brengen en we zijn heel blij dat we dit hier mogen tonen én dat ze het ook spelen.”

Poot & Vijverman spreken komende zondag op MENT TV. © PADI/Daniël

Hoe verloopt jullie carrière?

Koen: “Vroeger speelden we samen als cabaretduo. We deden veel theaters, veel jeugdhuizen en daar bleven we wat hangen. We waren al overal geweest. We brachten ook niet onze eigen muziek. Vanaf 2018 begonnen we eigen muziek uit te brengen onder ‘Poot & Vijverman’, niet meer als het cabaretduo SALe-Ami. Na vier jaar mogen we toegeven dat we langzaam groter aan het worden zijn.”

Kristof: “Het klopt allemaal wat mijn kameraad zegt. In een korte tijdspanne zijn we gegroeid, maar dat is niet simpel. We blijven nieuwe liedjes maken, schrijven nieuwe songs. We voelen aan dat we een fanbase aan het krijgen zijn. Dat doet ons plezier. De mensen van vroeger zijn ons eveneens gevolgd én dat doet enorm veel deugd.”

Jullie brengen – vind ik toch – vooral het luisterlied naar de mensen. Ben ik correct?

Kristof: “Je kan ons niet in een hoekje duwen. We brengen geen schlager, levenslied of échte pop. We zijn in feite een beetje – en dat is hoog gegrepen – De Nieuwe Snaar van deze tijd, zonder dat we theater doen.”

Koen: “Wil je ons boeken, dan hebben we verschillende keuzes. Akoestische band of met fullband. We hebben ook luistermuziek en staan daarmee op kleinkunstfestival.”

Kristof: “Misschien kan je ons toch omschrijven als een kleinkunst/popgroep. In Nederland heb je veel meer artiesten die hetzelfde doen, zoals Veldhuis & Kemper. Hier in België is dat niet zo. Misschien springen we daar uit.”

Koen: “Moesten we bekender zijn, dan zouden ons liedjes er nog meer uitspringen. Soms denk ik: moest Bart Peeters – met alle respect voor zijn carrière – nog niet zo bekend zijn, dan kwam hij ook niet gemakkelijk weg met enkele van zijn nummers, alhoewel die liedjes ook pareltjes zijn. Pas wanneer je die liedjes veel hoort, zijn het perfecte nummers.”

Werken jullie nog?

Koen: “We werken allebei voor tv. We zijn inderdaad tv-makers en werken achter de schermen voor de grote zenders: vtm, VRT,..”

Kristof: “We zijn allebei freelance. Koen werkt aan ‘Boer zoekt Vrouw’. Ik ben bezig met ‘Stukken van Mensen’, met Evy Gruyaert, vroeger met ‘Wie wordt de man van Wendy?’”

Koen: ‘We deden nu samen ‘K2 zkt K3”. Maar zingen doen we ook heel graag. We vinden alles wat we doen heel belangrijk. We zijn freelancer, omdat die muziek ook voor ons heel belangrijk is, maar onze tv-programma’s zijn ook heel belangrijk. Ik deed vijftien jaar theater en dan vroegen ze eveneens wat ik het liefst deed: theater of muziek.”

Kristof: “Ik ben blij dat we nog een andere job hebben. Vooral die voorbije twee jaar door corona, wij konden blijven werken. Waren we enkel artiest, dan zagen we misschien ook zwarte sneeuw.”

Koen: “Dan kan je zeggen: de muziek is onze hobby, omdat we er niet afhankelijk van zijn. Als we grote artiesten zien die 20 jaar actief zijn en die door corona of een andere slechte periode moeten knokken… ja, dan hebben we toch geluk met ons werk.”

Hoelang is ‘Tijd & Boterhammen’ nu al uit?

Kristof: “Eén maand en we zijn er blij mee, want de respons is positief. We worden opgepikt en zijn te horen op Radio2.”

Koen: “En ook op veel regionale zenders, zelfs sommigen die we nog niet kenden en die dus onze vorige nummers niet draaiden maar ‘Tijd & Boterhammen’ nu wel draaien. En dan beseffen we: we worden langzaam een beetje groter.”

Wat willen jullie dit jaar nog doen?

Koen: “We brengen nog enkele liedjes uit en hopen dat we heel veel mogen spelen tijdens de zomerperiode. We zijn constant bezig met nieuwe liedjes maken.”

Kristof: ‘Componeren, schrijven, in de studio kruipen, bezig blijven.”

Koen: “En toffe optredens meenemen, zoals ‘Ostend Kids Festival’.”

Kristof: “Vroeger deden we al vaak optredens in Kursaal Oostende met ‘Sterren aan Zee’ of twee jaar geleden ’60 jaar Wendy Van Wanten’. We komen soms uit een opnameperiode van enkele weken met weinig slaap en dan zoiets mogen doen. Dan maakt ons dan zo blij.” (PADI)

De nieuwe single ‘Tijd & Boterhammen’ is te downloaden via alle grote streamingsplatforms. Poot & Vijverman kan je nu zondag tussen 10 en 12 uur aan het werk zien in het programma van Herbert op MENT TV.