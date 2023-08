Pommelien Thijs wint de Radio2 Zomerhit 2023 met ‘Erop of Eronder’

Pommelien Thijs stond al meerdere dagen hoog genoteerd bij velen als grote kanshebber om de Radio2 Zomerhit 2023 te winnen, maar zeker ben je pas aan de eindmeet. Vorig jaar ging Margriet Hermans immers met ‘Lekker Blijven Hangen’ met deze felbegeerde trofee lopen, zodat er misschien ook dit jaar kapers op de kust lagen. Een Camille of misschien zelfs Bart Kaëll of Metejoor? Dit was allemaal mogelijk, maar uiteindelijk was het toch de 22-jarige Pommelien Thijs die deze trofee won.

Tien toppers streden in de finale een spannende strijd. Door te stemmen via VRT MAX kon het publiek mee bepalen wie Zomerhit 2023 won. Pas wanneer de deurwaarder elke stem had geteld, was de winnaar bekend. Alle artiesten zaten in de Zomerbar te wachten tot dé naam werd bekendgemaakt. En inderdaad, het werd Pommelien Thijs die natuurlijk ook schrok dat zij had gewonnen. De zangeres was zo gelukkig toen ze deze trofee ontving, waarna ze ook nog eens het winnende lied ‘Erop of Eronder’ zong. En daarna… nadat ze op het podium nog enkele verplichtingen deed, kreeg ze beneden aan het podium het even moeilijk. Pas dan besefte Pommelien dat ze had gewonnen. Er vloeiden wat traantjes, ze kreeg het moeilijk om de pers te woord te staan. Ze besefte nog maar eens hoeveel fans ze heeft en hoe die fans haar allemaal bejubelen en naar de top schreeuwen of stemmen. Pommelien is dankbaar. Of ze een feestje zal bouwen? “Ik denk het niet, maar ik weet wel één iets: ik moet op zondag niet vroeg uit m’n bed. Ik kan eens uitslapen, dat is voor mij na drukke weken eens een écht feestje”, glimlacht ze. Vooraf zei ze al dat ze niet zo’n grote verzamelaar is van allerlei trofeeën en dat – indien ze zou winnen – ze deze trofee misschien aan haar grootmoeder zou overhandigen. Na de uitzending én met de Radio 2 Zomerhit 2023 in de handen was ze daar niet meer zo zeker van. Proficiat Pommelien! (PADI)