Pommelien Thijs, Brihang, Coely, Metejoor en Bart Peeters: ontdek de line-up van MIA’s 2023

Op woensdag 24 januari wordt het een waar feest in het Antwerpse Sportpaleis: maar liefst tien geweldige Vlaamse artiesten staan dan op het podium van de MIA’s (Music Industry Awards). De MIA’s worden uitgereikt door VRT en VI.BE – het steunpunt voor artiesten en de muzieksector – en gepresenteerd door Niels Destadsbader.

Pommelien Thijs trakteert het publiek en de kijkers thuis op een spetterend optreden. Zij is de grote favoriet deze editie met negen nominaties op haar naam: voor de publiekscategorieën ‘Album’ (voor Per ongeluk), ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo artiest’, ‘Hit van het jaar 2023’ en voor de sectorcategorieën ‘Artwork’, ‘Auteur/componist’, ‘Live act’ en ‘Videoclip’. Ook Bart Peeters zal op het MIA’s-podium staan. Hij wordt deze editie geëerd met de Lifetime achievement award. Brihang is genomineerd in zes categorieën: ‘Album’ (Droomvoeding), ‘Hiphop’, ‘Nederlandstalig’, ‘Solo artiest’ (publieksprijzen), ‘Artwork’ en ‘Auteur/componist (sectorprijzen). Metejoor heeft vijf nominaties op zijn naam: in de publiekscategorieën ‘Album’ (Joris), ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo artiest’ en Hit van het jaar 2023′. Ook hij trakteert het publiek op een optreden.

Daarnaast treden Coely en Glints op die avond, zij hebben elk drie nominaties op hun naam. Na het podium van Eurosong 2023 en dat in Liverpool, is Songfestival-revelatie Gustaph helemaal klaar voor het podium van de MIA’s. Hij is genomineerd voor de publiekscategorieën ‘Doorbraak’, ‘Pop’, Solo artiest’ en de sectorprijs ‘Videoclip’. Portland, die genomineerd is in de categorie ‘Alternative’, staat ook op het grote podium op 24 januari. Net als Dikke, die genomineerd is in de categorie ‘Hip hop’. De laatste en tiende artiest wordt later bekendgemaakt.

De MIA’s zijn live te beleven in het Sportpaleis of live te volgen op VRT 1 en VRT MAX op woensdag 24 januari. De MIA’s vallen midden in de Week van de Belgische muziek, die vanaf 22 januari tot en met zondag 28 januari volop te beleven is. VI.BE en VRT slaan voor het vierde jaar op rij de handen in elkaar met verschillende spelers uit de brede muzieksector en diverse media om muziek van hier te vieren. (PADI)