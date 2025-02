Politie-combi brengt legendarisch ‘Flikken’-duo Ludo Hellinx en Mark Tijsmans naar persmoment van het theaterspektakel ‘De Sage van het Ros Beiaard’ in Wieze

Met een politie-combi werden het ‘Flikken’-duo Ludo Hellinx en Mark Tijsmans veilig afgezet aan de voordeur van de Oktoberhallen in Wieze. Op deze locatie presenteert vanaf 26 september 2025 het Dendermondse productiehuis Camerata Productions vzw het grootse theaterspektakel ‘De Sage van het Ros Beiaard’. Nadat eerder al kleppers als Veerle Malschaert (Adelais), Yanni Bourguignon (Ritsaert) en Remi De Smet (Adelaert) werden aangekondigd, maakten producent Joris Verschueren en regisseur Stijn De Wolf nu ook de rest van de hoofdcast bekend. Met Ludo en Mark wordt een verrassend, zelfs legendarisch duo herenigd.

Voor het eerst sinds ze als onafscheidelijk duo Raymond Jacobs en Wilfried Pasmans afscheid namen van de tv-serie ‘Flikken’ (VRT, 1999 – 2009), zullen Ludo Hellinx en Mark Tijsmans terug samen op de planken staan. Ludo en Mark waren de enige acteurs die in alle seizoen van ‘Flikken’ meespeelden en zullen in ‘De Sage van het Ros Beiaard’ respectievelijk de rollen van Magiër Malegijs en Bisschop Tulpijn vertolken. Camerata Productions is natuurlijk verheugd met dit tot de verbeelding sprekende duo, maar verloochent ook deze keer hun bakermat niet, zo zegt producent Joris Verschueren: “Naast eerder aangekondigd talent uit de regio, vertolken ook Lotte Stallaert (Clarisse) uit Buggenhout en Jans Verberckmoes (Lodewijk) uit Dendermonde prominente rollen in de voorstelling. Jans zal trouwens samen met zijn vader Herman (Heer Ayman) te zien zijn in ons spektakel. Tot slot zijn we ook dankbaar dat we gerenommeerd musicalacteur Nordin De Moor (Hofmeier) hebben kunnen overtuigen om voor dit project terug te keren naar de Denderstreek. Het zal voor hem ongetwijfeld een blij weerzien worden met Ingrid Coppieters, de choreografe van dit spektakel. Zij leerde hem destijds zijn eerste danspassen zetten in de Meirdam.”

De cast en verantwoordelijken voor de Oktoberhallen, waar dit event vanaf eind september wordt gehouden. © PADI/Patje

De Vier Heemskinderen

De 16-jarige Senne Vanwildemeersch uit Dendermonde mag schitteren als Reynout. Met Remi De Smet (22, Gent) als Adelaert en Yanni Bourguignon (26, Wolvertem) als Ritsaert krijgt Senne twee bekende en ervaren broers naast zich op de planken. De rol van vierde broer Writsaert wordt gespeeld daar de 24-jarige Jasper Van Doren uit Londerzeel.

Dààr zijn ze! © PADI/Patje

Het verhaal in het kort:

De jonge Reynout wordt als onervaren ridder samen met zijn broers ingezet in de oorlog tussen zijn vader heer Aymon en Karel De Grote. Vol goede bedoelingen trekken ze ten strijde, maar wanneer ze met de drieste waarheid van het slagveld worden geconfronteerd, beseffen ze al snel dat ze evenveel te winnen als te verliezen hebben. Want hoeveel offer je op om je idealen te bekomen?

Meer dan 80 acteurs, ruiters, dansers en figuranten zullen in de iconische Oktoberhallen in Wieze deze historische evocatie rond de middeleeuwse sage van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen op de planken brengen.

De ‘nieuwe’ cast die werd voorgestel met v.l.n.r. Nordin, Mark, Ludo, Jans en Lotte. © PADI/Patje

Nu al extra voorstellingen!

Het belooft een overweldigende voorstelling te worden met nieuw gecomponeerde muziek, prachtige kostuums, een uniek decor en tal van speciale effecten. Het publiek kijkt duidelijk al met het nodige enthousiasme uit naar ‘De Sage van het Ros Beiaard, want gezien de aanhoudende en toenemende vraag naar tickets, worden er nu al twee extra voorstellingen ingepland op 2 oktober 2025. (PADI)

‘De Sage van het Ros Beiaard’ speelt vanaf 26 september 2025 tot en met 5 oktober 2025 in de Oktoberhallen te Wieze. Tickets & info: rosbeiaardspektakel.be