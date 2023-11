PMLE verwelkomt Metejoor in Roeselare én Novastar in Oostende

PMLE stelt twee nieuwe, maar ook straffe concerten voor in 2024. Of wacht dacht je van Metejoor in Roeselare en Novastar in Oostende? Aarzel niet te lang, want de tickets zullen vermoedelijk héél snel naar richting uitverkoop gaan.

Met een nieuw album ‘Joris’ en de single ‘Eigen Schuld’ op één in de Vlaamse charts, kondigt Metejoor een nieuwe concertreeks aan voor 2024. Joris trekt met zijn band, alle hits én de nummers uit het nieuwe album opnieuw op tournee. Metejoor, tot een paar jaar geleden nog de enthousiaste leerkracht Joris Van Rossem uit Vosselaar, is ontzettend populair en al enkele jaren niet meer weg te denken uit de hitlijsten. In 2021 verscheen Metejoors debuutalbum, dat intussen platina is en al twee jaar hoog in de Ultratop staat. Op het album staan de megahits ‘1 Op Een Miljoen’, ‘Rendez-vous’, ‘Ze Meent Het’ en ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’. Ook met ‘Wat Wil Je Van Mij’, een duet met de Nederlandse Hannah Mae, scheert Metejoor nog steeds hoge toppen. De song is intussen goed voor dubbel platina en is daarmee één van de grootste hits in Vlaanderen. Metejoor kom op 2 mei 2024 naar Schiervelde in Roeselare.

Met ‘The Best Is To Come’ brengt Novastar in februari 2024 een gloednieuw album uit. Het wordt een verzameling van zijn grootste hits, die opnieuw werden opgenomen, met één nieuw nummer als bonus. Joost Zweegers nam de plaat op in de legendarische Abbey Road studios in London, met een enorm straffe band: Mikey Rowe (Oasis, Noel Gallagher’s High Flying Birds), Skin Tyson (Robert Plant), Keith Prior (David Gray), Andy Britton (Amy Macdonald) en Erik Rademakers (Selah Sue). Michèle Cuvelier van Studio Brussel zocht Joost Zweegers op in Londen om hem in het Walhalla van elke Beatles-fan te interviewen over zijn nieuwe plaat. Mis ook dit uniek concert op 25 februari 2024 in Kursaal Oostende niet! (PADI)

Tickets kan je nu al aankopen via www.pmle.be , via Kursaal Oostende of Schiervelde Roeselare.