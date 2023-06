Pieterjan Beheydt van BlitZ zingt én danst de ‘Superheldendans’ in de Paandersschool in Meulebeke, waar hij in z’n jeugdjaren zélf les volgde

Terwijl zijn collega Jens Declerck als leerkracht zelf zijn dagtaak vervulde in de Marialoopschool in Meulebeke/Marialoop was Pieterjan Beheydt van het kidspopduo BlitZ enkele kilometers verderop present in de Paandersschool in Meulebeke, waar superheld Pieterjan met de kleuters en de leerlingen van het lager onderwijs de ‘Superheldendans’ zong en danste. Voor Pieterjan was het een blij weerzien in de school, waar hij in zijn jeugdjaren zelf les volgde.

Het was een drukke woensdagvoormiddag voor Pieterjan, want de jeugdconsulent uit Avelgem was present op vertrouwd terrein. Samen met zijn papa en rechterhand Jan was hij eerst aanwezig in de Paandersschool in Meulebeke, waarna hij ook nog halt hield in een lagere school in Izegem en één in Kuurne. “Het is leuk van hier nog eens terug te keren”, glimlacht Pieterjan uit Otegem, terwijl hij links en rechts om zich heen keek. In deze school zitten er volgens onze bronnen 75 kleuters en volgen er ook 91 kinderen het lager onderwijs. “Ze zitten al op wacht. De kids zijn zo blij dat je langskomt”, zegt een juf met de glimlach in de richting van Pieterjan en zijn papa Jan.

Pieterjan staat voor zijn vroegere kleuter- en lagere school. © PADI

Even later verzamelde iedereen op de speelkoer, waarna Pieterjan kort uitlegde dat de ‘Superheldendans’ in 150 scholen wordt gebruikt als afsluiter van het schooljaar. BlitZ doet dat voor het vijfde jaar op rij en ieder jaar stijgt het aantal scholen dat zich inschrijft om deel te nemen. “We riepen alle Vlaamse basisscholen op om het laatste halfuur van dit schooljaar dansend af te sluiten als échte superhelden. Scholen die zich registreerden krijgen een gratis speelplaats partymix met aftelklok opgestuurd, vol bekende dansklassiekers voor jong en oud in elkaar gemixt door Feest-DJ Lucki Luc. We gaan samen aftellen naar de zomervakantie toe en gaan uit de bol op onze ‘Superheldendans’, dat is toch fantastisch!”, zegt Pieterjan.

En maar zingen, dansen én springen. © PADI

We vernamen dat méér dan 30.000 kinderen op hetzelfde moment het schooljaar al dansend zullen afsluiten en met de ‘Superheldendans’ de vakantie inzetten. Dat kan niet anders dan een record zijn, misschien wel een wereldrecord. De nieuwe single ‘Superheldendans’ heeft niet alleen een refrein dat urenlang in je hoofd blijft hangen, de makkelijk meezingbare tekst zet jong en oud onmiddellijk aan het dansen. Wees er maar zeker van dat de dans deze zomer op tal van vakantieclubs, kampen en speelpleinen zal worden meegedanst.

En of het leuk was! © PADI

In de Paandersschool bewezen de kids dat ze het liedje met de bijhorende danspasjes goed kenden. Pieterjan moest niet veel moeite doen om iedereen te laten meezingen én vooral om van iedereen de juiste danspasjes te zien. Op het speelterrein van de Paandersschool in Meulebeke was het één grote meezing- én meedansparty, waarna de jongeren klas per klas met ‘Superheld’ Pieterjan voor de foto mochten poseren. (PADI)

Even poseren bij enkele jongeren. © PADI

‘Superheldendans’ is te verkrijgen via de gekende streamingkanalen en te bekijken en mee te dansen op Youtube.