Pieter en Cedric van Groep24 uit Brugge schenken uniek cadeau van Zandsculpturenfestival aan Jacques Vermeire in Keerbergen

Pieter De Wulf, Cedric Libbrecht en cameraman Hannes Deconinck van Groep24 uit Brugge maakten vandaag een grote verplaatsing naar de woonplaats van Jacques Vermeire in Keerbergen, waar ze in Brasserie The Lake op een boogscheut van de woning van Jacques het allereerste exemplaar afgaven van de bouwset van een Belgische TV-reeks en in dat geval was dat van FC De Kampioenen met natuurlijk DDT erop.

De grootste tv-franchise van ons land heeft opnieuw een primeur te pakken. FC De Kampioenen heeft als eerste Vlaamse reeks hun eigen bouwset en komen zo in een rijtje te staan met ‘Friends’ en ‘Star Wars’. Dinsdagnamiddag werd een nieuwe telg aan de merchandise-familie van FC De Kampioenen toegevoegd: de FC De Kampioenen bouwsets. Fans van de reeks kunnen vanaf nu zelf aan de slag om te voetballen met De Kampioenen of de eeuwige aartsrivaal De Schellekens. In een speelgoedset waarbij je het veld kan nabouwen zitten acht minifiguurtjes vervat, waarvan vier Kampioenen met onder andere Xavier en Markske, en vier Schellekens. Naast het veld is er ook een tribune beschikbaar om na te bouwen. Ook de tribune zit in de heuse FC De Kampioenen-sfeer en bevat vier figuurtjes met onder meer trainer Pol, voorzitter Boma en buurman van De Kampioenen, DDT.

Pieter De Wulf van Groep24 opende de koffer en toonde het unieke én vooral zware cadeau aan Jacques. © PADI/Daniël

Na het gezellig persmoment zorgde Groep24 echter nog voor een leuke verrassing als dankjewel naar Jacques toe voor de al jarenlange samenwerking. Jacques mocht buiten even tot aan de koffer van hun auto gaan staan. Zat er een taart in? Helemaal niet, maar wel een heel uniek cadeau. “Twee jaar geleden was er het Zandsculpturenfestival in Middelkerke”, zegt Pieter De Wulf. “Toen was het thema FC De Kampioenen en dat lokte ontzettend veel bezoekers. Als uniek cadeau bezorgen we aan Jacques zijn hoofd in gefixeerd zand, zoals het daar stond voorgesteld. Deze beeltenis stond 2,5 maand buiten, zodat het tegen een stootje qua weer kan. Jacques zegt dat hij over een ‘stoefkamer’ beschikt met allerlei merchandising rond zijn carrière. Dit past er perfect in”, lacht Pieter, waarna Jacques zegt: “Mijn hoofd in gefixeerd zand, ’t is het begin van een monument in marmer. Dat ik de enige Kampioen ben die zoiets krijg, vind ik heel leuk. “ Jacques wilde weten wat zoon Maxime ervan vindt: “Mooi”, zei de jongeman. “Breng je het straks naar m’n woning? Als het zo zwaar is, zet het dan maar af naast het poolhouse, dan geven we het wel een mooie plaats”, zei Jacques nog tegen de stoere mannen van Groep24. (PADI)

Beide bouwsets ‘De Tribune’ en ‘Het Veld’, zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in de handel en online. Prijs: 20 euro voor ‘De Tribune’, 40 euro voor ‘Het Veld’. Meer info via www.inthebox24.com/fcdk