Pieter De Wulf van Comedyshows: “Ik zat bij Jacques Vermeire in Keerbergen, terwijl m’n vrouw al twee keer opbelde dat ze ging bevallen”

In december is het elf jaar geleden dat Pieter De Wulf en Kristof De Block bij Jacques Vermeire zaten in Brasserie The Lake in Keerbergen op enkele honderden meter van zijn villa. Pieter en Kristof wilden Jacques overtuigen om samen te werken, maar dat was niet het ideale moment. Op dat moment was immers de vrouw van Pieter hoogzwanger. Tot twee keer belde ze op naar haar man dat hij dringend naar huis moest komen. Of het goed kwam? Jawel, volgende maand is de zoon Laurens De Wulf al elf jaar jong én Pieter is nog altijd samen met zijn vrouw. Oeff, eind goed, al goed!

“Ik ga een keer vertellen waarom we hier zijn voor deze voorstelling van de bouwsets van FC De Kampioenen”, zo begon Pieter De Wulf van Comedyshows.be zijn begroeting. “We zaten hier in deze brasserie aan ’t venster. Kristof en ik waren immers al lang vragende partij om samen te werken, maar Jacques twijfelde of hij dat nog wel kon, zo optreden voor een publiek. Op een bepaald moment stond hij recht en hij begon ‘op te treden’ om te bewijzen dat hij het nog kon. Hij bracht zo’n kwartier in ’t midden van het restaurant een optreden. Ik moest dan in feite weg. Inderdaad, voor de opening!”, riep Jacques Vermeire. “Zijn zoon werd geboren op de dag dat we een samenwerking sloten.”

Jacques Vermeire tussen Pieter De Wulf (links) en Cedric Libbrecht van Comedyshows.be/Groep24. © PADI/Daniël

“Dat klopt”, vult Pieter aan. “Mijn vrouw was hoogzwanger. Op een bepaald moment werd ik opgebeld door mijn vrouw dat ze wellicht al ging bevallen en of ik naar huis wilde komen. Jacques vroeg hoeveel opening ze al had en zei daarna dat het nog een tijdje zou duren, omdat hij daar ervaring mee had. We bleven praten, waarna we ook nog even meegingen naar zijn woning voor een drink. Ik zat al niet meer op m’n gemak. Toen ik nog een tweede telefoontje van mijn vrouw kreeg, vertrok ik dan wel naar huis. Keerbergen ligt nu ook weer niet dichtbij Brugge hé. Dezelfde dag is onze zoon Laurens geboren. We zijn nu bijna elf jaar verder en we werken nog altijd samen met Jacques. We deden al het Zandsculpturenfestival van FC De Kampioenen waar DDT ruim werd vertegenwoordigd. We brachten ook al een Monopoly-spel van FC De Kampioenen uit met DDT die er prominent aanwezig is. En nu hebben we deze samenwerking rond de bouwdozen van FC De Kampioenen, terwijl we ook al met Comedyshows.be heel wat optredens van Jacques realiseerden.” (PADI)

Pieter vertelde hoe hij elf jaar geleden met Jacques Vermeire afsprak op dezelfde locatie in Keerbergen. © PADI/Daniël

