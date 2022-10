Pieter De Wulf van Comedyshows.be: “Concertgebouw Brugge is voor ons de Champions League in Vlaanderen”

Pieter De Wulf van Comedyshows.be zei tijdens de voorstelling van het seizoenprogramma voor de stad Brugge in het Concertgebouw van Brugge heel duidelijk: “Het Concertgebouw Brugge is voor ons de Champions League in Vlaanderen”. Pieter vond het heel spijtig dat de huur van o.a. de Stadssschouwburg in Brugge serieus is gestegen en er zijn in de regio ook geen zalen van 600 mensen beschikbaar. Comedyshows.be moest dus wel met een andere grote zaal in zee gaan en dus besloten ze samen te werken met Concertgebouw Brugge. Er staan al heel wat namen op hun affiches, waaronder Wouter Deprez, Alex Agnew, Lieven Scheire, Wim Helsen… maar ze lanceerden tijdens het persmoment ook twee nieuwe voorstelling namelijk Hans Cools (9 juni 2023) en Kamiel Spiessens (30 oktober 2023).

“Na vijftien jaar zijn we ook terug aanwezig in CC De Brouckere in Torhout. De focus ligt nu echter op Brugge én vooral dit jaar in het Concertgebouw. We gaan hier meer organiseren, meer namen plaatsen. We gaan ook vroeger artiesten laten doorstromen naar het Concertgebouw, zoals Hans Cools. We zullen hier ook bijna alle kleppers brengen, zoals Wouter Deprez, Alex Agnew, Lieve Scheire… We proberen ook jong talent te promoten. In ons pakket van zalen is er één zaal verdwenen, namelijk de Stadsschouwburg in Brugge. Door de coronaperiode zitten we daar nu nog met twee uitgestelde shows, namelijk Urbanus en Yvan Guilini (www.showtime.be). Deze shows werden al vaak verplaatst wegens Covid. Deze twee mensen mogen we nog begroeten in de Stadsschouwburg aan de oude financiële voorwaarden. We hebben wel de Theaterzaal De Biekorf in Brugge in ons programma opgenomen, alhoewel de huur was gestegen. In feite zijn de zalen De Biekorf, de Magdalenazaal en de Stadsschouwburg voor ons te duur geworden. We spreken over een stijging van maal vier. Dat is heel veel. Ook de dagindeling is veranderd. Brengen we nu een show in de Stadsschouwburg van Brugge, dan moeten we nu twee dagdelen in plaats van één dagdeel huren. De huurprijs stijgt dus serieus en dat is voor onze shows niet meer haalbaar.”

Pieter De Wulf van Comedyshows.be gaf uitleg over de zaal Concertgebouw Brugge. © PADI/Daniël

“We proberen onze tickets heel betaalbaar te houden. Ik denk dat de mensen van het Concertgebouw dat kunnen beamen. Hans Cools zal zo’n 20 euro kosten. Ik daag jullie uit om de website van het Concertgebouw te bekijken en een voorstelling te zoeken aan dezelfde prijzen. We proberen comedy te brengen voor Jan-met-de-pet. Iedereen moet naar ons komen kijken. We maakten de coronacrisis mee, wandelen nu doorheen een andere crisis”, stipt Pieter aan. “We bemerken bij collega’s die klassieke muziek, musicals of grootse events organiseren dat hun duurdere ticketprijzen van boven de 35 euro het heel moeilijk hebben qua verkoop. We zitten daar gelukkig onder. Wij voelen het voorlopig nog niet aan onze ticketverkoop, die heel goed blijft gaan. Wanneer je 20 euro moet uitgeven, dan denk je daar wat minder aan dan dat je 50 euro of meer moet uitgeven. Wat wij wel bemerken na een show is dat de mensen geen extra drankje meer nemen en ook nog weinig passeren aan de merchandising. Toch ben ik heel tevreden dat mensen nog een ticket kopen. Als wij geen volk in de zaal hebben, dan kunnen wij geen zaal en artiest betalen.”

In juni 2023 staat Hans Cools in Concertgebouw Brugge. © PADI/Daniël

“Hans Cools uit Lichtervelde groeit door van de Biekorf naar hier. De show in de Biekorf was heel vlug uitverkocht. Nu moeten we naar het concertgebouw stappen, toch twee keer zo groot als de Stadsschouwburg. We hebben echter geen andere opties meer. We zitten hier met een leegte. In de regio vinden we immers geen zalen meer voor slechts 600 mensen. We moeten dus direct naar een grote zaal trekken, zoals het Concertgebouw. Ik hoop dat we nog met andere namen uit ons huis kunnen die stap zetten naar het Concertgebouw. Wat we wel al hebben beslist: op 30 oktober 2023 is Kamiel Spiessens hier te gast. Maar niet iedereen van onze cabaretiers ziet het zitten om naar hier te komen. Dat is spijtig. Ook met Philippe Geubels zaten we rond de tafel. Hij en wij namen de rekenmachine en dan maak je een keuze op basis van het financiële. Gelukkig vonden we een nieuw huis met het Concertgebouw om zoveel mogelijk artiesten de kans te geven om de speellijst te plaatsen. Ik geef het toe: Concertgebouw Brugge is voor ons de Champignons League in Vlaanderen én daar zijn we heel dankbaar voor.”

Pieter stond ook even stil bij Wouter Deprez, die ‘thuis’ is in Concertgebouw Brugge. “De eerste keer dat we met Wouter hier zouden spelen, liet ik vier dagen blokkeren om de zaal te huren. Die man zei dat het niet mogelijk was omdat het hier druk was. We zeiden duidelijk dat we Wouter hier vier keren zouden zetten. Die man zei dat we ons in de financiële problemen zouden brengen. We zetten door en met succes. Maar nu, zeven keer Concertgebouw met Wouter, daar ben ik toch trots op. Kijk ik naar andere steden, dan staat hij hier méér dan in andere zalen. ’t Is wel een West-Vlaming, hij komt hier graag naartoe. Het is tekens de eerste zaal die hij aanstipt. Vroeger deden we vier shows na elkaar, maar dan heb je die mond-aan-mond reclame niet. Nu laten we de 1.200 genodigden na de eerste keer erover praten. We zitten nu aan zeven shows. Schitterend toch!” (PADI)

