Piet Piraat komt met nieuwe theatertour voor de allereerste keer naar Blankenberge én nam nieuwe clip op: “Zopas werd ik even onwel!”

Op zaterdag 29 april komt Piet Piraat met zijn nieuwe theatertour ‘Piet Piraat en de schat van de propere zeeën’ voor de allereerste keer naar CC Blankenberge. Het is inderdaad in 21 jaar Piet Piraat nog maar de eerste keer dat Studio 100 met een theatershow halt houdt in Blankenberge. Recent stond Piet Piraat alias Peter Van De Velde in de studio voor een nieuwe clipopname.

Bij Studio 100 was een heel team in de weer om de nieuwe clip van Piet Piraat op te nemen, die op vrijdag 24 februari uitkomt. De nieuwe single ‘Troepsoep’ komt uit op woensdag 22 februari en is op alle grote streamingsdiensten te beluisteren. Tussen twee opnames door konden we eens praten met Piet Piraat, die al 21 jaar die rol speelt en die hoopt dat hij in de komende tien jaar ook nog altijd Piet Piraat kan vertolken.

We beginnen met een moeilijke vraag: de hoeveelste clipopname maak je vandaag mee?

Piet: “Och, dat weet ik echt niet, maar na 21 jaar zullen dat er nogal veel zijn. Ik blijf het plezant vinden om Piet Piraat te spelen, omdat ik daar heel veel energie van krijg. Ik krijg heel veel return van de kinderen, maar ook van de mama’s en papa’s. Tijdens de zomerperiode staan er zelfs altijd duizenden mensen te kijken en daar krijg ik zo’n adrenaline van. De combinatie met mijn acteerwerk in de musicals of voor TV vind ik een mooie en dankbare afwisseling.”

Clips moeten constant worden heropgenomen. Is dat na enkele uren een beetje saai?

Piet: “Neen, maar dat is nu eenmaal zo met clipopnames of met tv-werk in het algemeen. Er komt veel decor, geluid, techniek bij kijken. TV is wel heel veel wachten, maar dat is ook wel leuk. Na zoveel jaren babbel ik dan een beetje in m’n vrije momenten met de mensen die eraan meewerken. Bart Van Leemputten en Paco Mergan zijn mensen die al vanaf het eerste uur bij Studio 100 daarmee bezig zijn. Zij lagen 21 jaar geleden mee aan de basis van Piet Piraat. Bart is onze vaste huisregisseur, waarmee ik al heel wat opnam. We kennen elkaar dus al heel lang. We weten met een half woord wat we willen zeggen. Het is een fijne samenwerking.”

En nog eens Piet Piraat tussen de vissen. © PADI

Is de ene clip moeilijker om op te nemen dan de andere. Of zeg je: ik nam er al zoveel op. Verrassingen zijn er voor mij niet meer.

Peter: “Iedere clip is anders. Wat deze clip heel speciaal maak, is die ronddraaiende camera van 360 graden. Zopas werd ik even onwel. Ik heb al jaren evenwichtsproblemen. Als die camera heel snel voorbij passeert en ik moet die constant volgen, dan sla ik tilt. Wanneer ik inderdaad teveel ronddraai, begin ik wat duizelig te worden. Die trage beelden lukken, maar als de camera heel vlug draait, nemen we dat in korte deeltjes op. Een clip is telkens heel veel beeldjes opnemen en plakken, waardoor een clip écht levendig wordt.”

Vertel eens wat meer over de clip zelf?

Piet: “De clip begint dat ik met m’n duikboot in de zee aan het duiken ben en dat er overal vuilnis rond zweeft. Piet Piraat maakt zich zorgen. Op het einde zit de zee niet meer vol met vuilnis, maar met vis. Het is inderdaad een actueel thema. We willen de kinderen een boodschap meegeven dat ze al hun vuiligheid niet zomaar mogen laten rondslingeren, maar dat ze het moeten opkuisen, zowel thuis als op het strand. Begin je daarmee van jongs af, dan hoop je toch dat dit later ook iets uithaalt.”

Je zit met een druk voorjaar, want naast Piet Piraat ben je ook te zien in ‘Red Star Line’ én je gaat met Piet Piraat ook een nieuwe theatertour doen.

Piet: “Na 21 jaar komen we voor de allereerste keer met Piet Piraat naar Blankenberge. We stonden al vaak in Kursaal Oostende, maar nu kozen we voor een intiemere show omdat we de boodschap willen overbrengen dichtbij de kinderen. We gaan dus niet meer naar zalen met 2.000 stoelen, wél naar zalen van 700 à 850 zitjes. We trekken dus bewust de kaart van de intimiteit.”

In het najaar was je met Piet Piraat al in Koksijde om de kustlijn mee te helpen opruimen. Correct hé?

Piet: “Inderdaad, toen gaven we het startschot rond onze nieuwe theatershow en maakten we duidelijk dat we naar kleinere zalen zouden trekken, terwijl we ook aandacht schonken aan een propere kustlijn.”

Je bent al 21 jaar Piet Piraat, maar je doet ook nog heel wat andere dingen.

Piet: “Ik ben enorm dankbaar dat ik volwassen tv zoals Fair Trade II op Streams kan doen én dan nog musicals kan doen. Ik ben ervan overtuigd dat er niet veel acteurs zijn in Vlaanderen die én voor kinderen én volwassen theater én volwassen TV én comedy én ook nog eens drama doen. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Hoe zag je de kinderen evolueren in die voorbije 21 jaar?

Piet: “Toen we vroeger shows deden in Nederland: daar zie je een heel ander publiek dan in Vlaanderen. Toen we bijvoorbeeld in de Martiniplaza in Groningen stonden met 2.400 zetels én drie shows per dag. En telkens uitverkocht! De mama’s en papa’s moedigden de kinderen aan om vooraan te komen en zelfs op het podium te komen. Ooit kwam een tweeling middenin de show op het podium. Dat was heel raar, want ik moest uit m’n rol komen en zeggen: Wat is er lieve schat? De Vlaming is meer gereserveerder. Maar in die 21 jaar zagen we zoveel veranderen, zelfs ons bedrijf. Studio 100 is geëxpandeerd. We hadden dat nooit gedacht. Bij de start liepen hier 35 man rond, nu zo’n 950 voltijdse equivalenten. Heel het bedrijf is geïnternationaliseerd. Ik zag het meegroeien.”

Dankzij Piet Piraat kreeg je ook veel andere grote rollen aangeboden.

Piet: “Inderdaad, ik deed mee in alle grote musicals die Studio 100 programmeerde, zoals ’14-18’, ’40-45’, ‘Daens’… Dat doet natuurlijk heel veel deugd. Vandaag zit ik hier, vrijdag begin ik aan ‘Red Star Line’ die op zondag 19 maart in première gaat. Daarna repeteer ik voor de theatershow van Piet Piraat die op 1 april in première gaat. Tussenin speel ik nog ‘Walter’ in ‘Red Star Line’. Dat is heel plezant voor iemand van 56 jaar. Ik sta iedere morgen op. Dan kijk ik naar boven en zeg ik: Als er hier boven éne is, dikke merci moat voor al die kansen én dat meen ik echt.”

“Ik werd even onwel. Als die camera teveel rond draait, dan word ik duizelig”, zegt Piet Piraat. © PADI

Zal je de rol van Piet Piraat tot aan je pensioen blijven spelen? Je doet het nu ook al 21 jaar.

Piet: “Dat weet je nooit. Uiteraard praten we daar al eens over bij Studio 100. Maar aan vervanging denken we nog niet. Zolang mijn fysiek het blijft uithouden, zolang ik het plezant vind en zolang dat ik nog andere dingen mag combineren met Piet Piraat en andersom, dan denk ik dat ik het als Piet Piraat toch nog wel tien jaar zal volhouden. Maar iedereen is vervangbaar. Ik zeg altijd: als je twee keren K3 kan vervangen, dan kan je ook Piet Piraat vervangen. Ik zie dikwijls jonge mensen die iets doen en na een half jaar al zweven. Dat mag je niet doen, want we zijn hier maar in Vlaanderen en we spelen maar voor een beperkt publiek. Vandaag ben ik HOT, morgen ben ik NOT. Daar sta ik iedere dag mee op en ga ik ook iedere dag mee slapen.” (PADI)

‘Piet Piraat en de schat van de propere zeeën’: CC Blankenberge, zaterdag 29 april om 14 en 16.30 uur. Andere data en tickets: www.studio100.com– De nieuwe single ‘Troepsoep’ komt uit op woensdag 22 februari en is op alle grote streamingdiensten te beluisteren. De nieuwe clip komt uit op vrijdag 24 februari.