Piet Huysentruyt in The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem: “Ik noem mezelf geen kunstenaar”

Op 7 december 1962 zag Piet Huysentruyt het levenslicht in Kortrijk. Volgende maand mag hij dus 60 kaarsjes uitblazen. En dat mag op allerlei manieren worden gevierd, waaronder met een biografie, nieuwe uitzendingen van SOS Piet, enz. Tot en met 13 november stelt Piet Huysentruyt eigen schilderijen tentoon in The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem, de kunstgalerij van Ellen Christiaen, de echtgenote van de gewezen K3-manager én nu huidig manager van Camille Niels William.

Hoe ben jij hier terecht gekomen?

Piet: “Door een samenloop van omstandigheden. William en Ellen woonden ook in Zuid-Afrika. We hebben elkaar daar ontmoet. William was verrast dat ik ook schilderde. Alles kwam wat samen: een biografie, SOS Piet komt terug… William vroeg of ik wilde bij hen een expo houden. Ik denk dat we allebei een groot risico nemen. Ik geef mezelf bloot. Wat gaan de mensen zeggen? Je hebt er altijd die zeggen: het trekt op niets. Maar de mensen mogen denken, wat ze willen. Het grote vraagstuk: wat is kunst? Ik vind dat een heel goed liedje van Noordkaap. De andere mogen daarover beslissen, ik hoef daarover niet te beslissen maar ik ben wel fier op die werken.”

Hoelang ben je al bezig met kunst?

Piet: “Ik noem mezelf geen kunstenaar. Ik begon te schilderen net voor ik 30 jaar werd. Hier hangen schilderijen die al zo oud zijn. Dat zijn antiquiteiten. Dat lag dan een beetje stil. Door corona en de bouw van een atelier in Zuid-Afrika ben ik daar terug mee begonnen. Soms maak ik twee werken per dag, soms niets.”

Piet Huysentruyt bij enkele van zijn schilderijen. © PADI

Is er een rode draad doorheen je schilderijen?

Piet: “Hier bemerk je een reeks van de jaren negentig, een reeks van de foto’s van m’n allereerste boek dat ik herschilderde, boven bemerk je de protestsongs. In mijn boek start ieder hoofdstuk met een zin uit een liedje, eerder uit een hardrockliedje. Die reeks wordt zo verdergezet.”

Zijn de werken van Piet Huysentruyt ook betaalbaar voor de gewone mens?

Piet: “Euh… we doen ook iets voor het goede doel. Een werk, je moet er de prijs aan geven dat het waard is. Als je dat niet wilt betalen, moet je het niet kopen. Je moet ook niet zeggen dat het te duur voor je is. Als je iets graag ziet, dan koop je het. Zijn de prijzen betaalbaar? Daar staat een prijs op. Ik ga ook geen schilderij wegdoen waar ik emotioneel ben aan gehecht en dit verkopen voor 1.000 euro. Dat gaat niet. Trouwens, iedereen denkt dat schilderen goedkoop is, maar een canvas kost veel geld, ook de verf is duur en je steekt er natuurlijk ook veel tijd in. Ik vind de prijzen die erop staan dus de juiste prijzen.”

Wanneer schilder jij het meest? En doe je dat om tot rust te komen?

Piet: “Ik heb nu een atelier en alles staat klaar. Soms doe ik twee maanden niets. Soms weet ik dat het drie dagen gaat regenen en dan besluit ik van enkele schilderijen te maken.”

“Soms maak ik twee werken per dag, soms niets.” © PADI

In The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem vinden we hier niet enkel schilderijen terug, maar ook een imposante fototentoonstelling…

Piet: “De fototentoonstelling is meer het verloop van mijn boek. Alle hoofdstukken zijn er te zien: mijn ouders, de kleine Piet, toekomst, kokschool, Le Lutin Gourmand, creativiteit, snackmasers, Likoke, de comeback, Wortegem-Petegem… Je hebt alle hoofdstukken die hier hangen, met ook slagzinnen erin verwerkt. Eigenlijk sta ik hier gewoon mijn leven te bekijken.”

Ik lees daar bij je toekomst: mijn toekomst ligt in Zuid-Afrika. Blijf je daar wonen? Is dat zo’n speciaal land, want Stef Bos en Dana Winner praten daar ook altijd vol enthousiasme over.

Piet: “Dat is het mooiste land ter wereld. Je voelt vrijheid, zon, ziet lachende mensen. Ik heb het ermee gehad met de mensen die vragen of het daar niet gevaarlijk is? Dan kom ik naar België, maar het is hier ook gevaarlijk. Enkel in Zuid-Afrika wordt dat ruimer uitgesmeerd. Maar hier heb je toch ook in Antwerpen iedere dag een bomaanslag. Waar ik woon in Franschhoek nabij Kaapstad heb ik niet iedere dag een bom. Een minister die bijna wordt gegijzeld, ik ben in Zuid-Afrika ook nog niet ontvoerd. Ik zeg niet dat het daar veilig is, maar ’t is overal hetzelfde.”

Je blaast binnenkort 60 kaarsjes uit. Heb je het moeilijk met die leeftijd?

Piet: “Ik had het moeilijk met 50. Dat was voor mij Heb je Abraham al gezien? Dan weet je dat je al over de helft van je leven bent. Maar Zestig is de nieuwe veertig en dus ben ik nu veertig.”

Heb je nog bepaalde plannen?

Piet: “Ik heb geen plannen meer, maar iedere dag is een plan. De Zuid-Afrikaanse uitspraak is We maken een plan, maar mijn plan is nu van gewoon gelukkig zijn wie ik ben en met wat ik heb bereik én dat geluk is er nu.”

(PADI)

Piet stelt nog tot en met zondag 13 november tentoon in The Boutique Gallery, Dorp 6 in Sint-Martens-Latem. De openingsuren: zie site The Boutique Gallerij.