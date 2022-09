Philippe Geubels zet zich in ‘West-Vlaamse badkuip’ in de Koningin der BADsteden Oostende tijdens nieuwe zaalshow ‘Geubels gaat in bad’

Op woensdag 3 en donderdag 4 mei 2023 is Philippe Geubels met zijn nieuwe zaalshow ‘Geubels gaat in bad’ te gast in Kursaal Oostende. En groot nieuws, want Philippe neemt wel degelijk plaats in bad tijdens zijn zaalshows. Hij komt ook naar Gent, Hasselt, Antwerpen en nog naar talrijke andere locaties. Na vier jaar stilte – waaronder twee jaar van corona – vindt Philippe terug tijd om een nieuwe zaalshow voor te stellen.

Tijdens het persmoment op het podium van de Stadsschouwburg in Antwerpen stond een mooie badkuip opgesteld. “Is dàt bad van West-Vlaamse makelij”, wilden we wel weten, want wie weet… Philippe glimlachte en zei: “Ik heb dat online besteld. Ik heb geen idee van waar dat komt, maar schrijf maar ja.” Een Limburgse collega vroeg of het misschien een bad uit Limburg is. Philippe stelde ook die journalist gerust: “De pootjes komen uit Limburg.” Algemeen gelach, waarna Geubels even stilstond bij die vier jaar zonder theatershows. “Dat kwam door die coronaperiode. Op dat moment had ik het geluk dat ik tv-programma’s kon maken. Spijtig genoeg hadden andere collega’s niet zo’n geluk, maar ik kon mij wel daarop focussen. Qua theaters kon ik in die coronaperiode immers niets plannen. Er mochten 50, 100 of maar 200 mensen in de zaal zitten, dat wijzigde constant. Ik ben heel blij dat ik toen nog tv-werk had. Door die drukke agenda qua tv-programma bleef het even duren vooraleer ik met een nieuwe theatershow uitpak. Deze nieuwe theatershow is nog niet volledig uitgewerkt. In het najaar doen we meerdere try-outs, waarna we dan in februari 2023 erin vliegen.”

Philippe Geubels startte zijn carrière voor het grote publiek in 2007, in de Comedy Casino Cup. Hij haalde er de finale en nam een jaar later deel aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’, de rest is geschiedenis. In 2023 gaat hij met zijn vierde zaalshow in première en doorkruist hij Vlaanderen. ‘Geubels gaat in bad’ en de bezoekers mogen mee. Na een theaterstilte van zo’n vier jaar keert de droogste komiek van de lage landen inderdaad terug naar de Vlaamse theaters. In zijn nieuwe show zal Geubels doen wat we van hem gewoon zijn: situaties uit het dagelijkse leven uitvergroten en verkleinen maar er vooral de spot mee drijven. Onooglijke feitjes opdissen en erbij stil staan. Hij laat zijn licht schijnen over te dure foodtrucks, kerstversiering bij begrafenisondernemers, en de ontstaansgeschiedenis van de kroket. In “Geubels gaat in bad” zet de comedian de kraan van de onzin wagenwijd open. Of zoals hij zelf zegt: “Ik breng anderhalf uur flauwekul. Het belangrijkste blijft dat het om te lachen is. Hoe harder de mensen lachen, hoe warmer ze het krijgen en hoe minder hoog de chauffage moet staan.”

Philippe zal met zijn voorstelling de Vlaamse centrumsteden aandoen. Zo landt het Geubels-circus onder andere in Gent, Antwerpen, Hasselt en Oostende. “Onze prijzen blijven democratisch” zegt organisator Comedyshows.be Pieter De Wulf. “Als je naar andere voorstellingen in Capitole, Kursaal, Trixxo Theater of Stadsschouwburg Antwerpen gaat, zijn de tickets vaak veel duurder. Maar waar humor primeert, blijven mensen tickets aankopen. De mensen zijn vooral op zoek naar een avond amusement. Onze tickets en vooral ons segment Belgische comedy zit qua ticketprijs bij de laagste. Dat is heel leuk en met een klepper als Philippe Geubels moeten de zalen vol lopen. We gooien niet oneindig veel tickets op de markt. Stel dus niet uit, maar koop vandaag nog een ticket aan!” (PADI)

Eén ticket kost 35 of 30 euro.