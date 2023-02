Peuterjuf Aurélie –afkomstig uit Ooigem en partner van Filip D’haeze van Swoop – heeft sinds vandaag haar eigen single ‘Geef Me Je Liefde’

Vandaag is een heel belangrijke dag voor peuterjuf Aurélie Van Wettere alias zangeres Aurélie, want haar solosingle ‘Geef Me Je Liefde’ kwam uit. Deze zangeres woonde tot haar 23 jaar in Ooigem, waarna ze verhuisde naar Gent. Ze is nu al vier jaar de partner van Filip D’haeze van Swoop, waarmee ze samenwoont in Sint-Martens-Leerne (Deinze).

Aurélie groeide op in Ooigem. Ze volgde er les in de Vrije Basisschool. Al van jongs af had ze een grote interesse voor ballet en muziek. Als gepassioneerde ballerina mocht ze al vroeg schitteren in de schijnwerpers. Later werd ze professionele danseres en mocht ze verschillende grote podia betreden van o.a. Tomorrowland, MNM, de zomerrevue in Colisée in Blankenberge, Rock Werchter, enz.

Aurélie bewaart mooie herinneringen aan Ooigem. Ze komt uit een muzikale familie. Haar grootouders en ook papa waren muzikant in Harelbeke en Desselgem. Haar papa is zelfs afkomstig uit Desselgem. “Toen ik vijf jaar in Gent woonde, vond ik Ooigem toch wat afgelegen. Verliet ik de autostrade in Waregem, dan duurde het toch nog telkens 20 minuten vooraleer ik in mijn eigen gemeente was”, vertelt ze, waarna ze enthousiast sprak over haar dansmicrobe. “Die is er altijd geweest”, lacht ze. “Als gepassioneerde ballerina mocht ik al ook vroeg schitteren op het podium. Ik deed dat super graag. Ik kwam dan in die danswereld terecht. Ik zag een auditie verschijnen voor Swoop, waar er al een zanger bij was. Ik vond dat super. Ik deed mee en mocht blijven. Door Swoop voelde ik aan dat ik ook graag zong.”

Aurélie, samen met haar partner Filip D’haeze van Swoop. © PADI/Daniël

Aurélie is al twaalf jaar een gedreven kleuterjuf. Nu komt nog het zingen erbij en natuurlijk blijft ze dansen bij Swoop. “Mijn eerste liedje heet ‘Geef Me Je Liefde’, een nummer dat perfect past in deze Valentijnsperiode. Het is een uptempoliedje in het Nederlands. Het genre is schlager/pop. Deze nieuwe song werd geschreven door mijn partner Filip en mezelf. We willen twee à drie songs per jaar uitbrengen”, stipt Aurélie aan. “Het is nu wel even spannend. Vandaag is de release van m’n eerste nummer, maar we zijn al twee jaar bezig aan de uitwerking van dit concept. Er ging een lange voorbereiding aan vooraf, waardoor ik nu toch met wat stress zit. Ik heb er wel veel zin in. Met Swoop mocht ik al vaak op het podium staan en ook bij mijn zangcoach Tiffany Veys van ‘Mind The Voice’ kon ik al vaak zingen. Met Swoop stond ik weliswaar in groep op het podium. Ging er iets mis, dan kon de groep dat wel opvangen, maar nu sta ik er alleen voor. Maar ik zie het zitten”, besluit Aurélie met de glimlach. “Ochja, ik wil er toch nog iets aan toevoegen: de productie is in handen van de Nederlandse producer Hans Aalbers. Deze man werkte al samen met o.a. Mart Hoogkamer, Gerard Joling, Johnny Logan…” (PADI)