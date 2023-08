Peter Vanlaet alias Mama’s Jasje won in 1997 Radio2 Zomerhit: “Dat blijft nog altijd één van mijn allermooiste herinneringen!”

Wie kent er niet Peter Vanlaet alias Mama’s Jasje? De zanger van zoveel wondermooie songs begon in 1989 met zingen en 34 jaar later staat hij nog altijd op een podium. Ook tijdens deze zomerperiode mag Peter vaak optreden, inclusief tijdens een opname van Zomerhit.

‘Als De Dag Van Toen’ kan iedereen nog meezingen, zelfs zoveel jaren later. Peter won er ooit de Radio2 Zomerhit mee. En hoe gaat het nog met hem? We sloegen backstage bij Zomerhit een babbel met deze getalenteerde artiest.

Welke herinneringen heb je aan Zomerhit?

Peter: “Mijn mooiste herinnering dateert van 1997, want toen won ik met ‘Als De Dag Van Toen’ de Radio2 Zomerhit. Dat is inderdaad al een hele tijd geleden. Dat blijft toch voor mij nog altijd de allermooiste herinnering.”

En koester je nog altijd die Award. Staat dat beeldje nog altijd ergens te pronken op een kast?

Peter: “Sinds 1997 ben ik bij manier van spreken al honderd keren verhuisd. Ik ga heel eerlijk zijn: tijdens een verhuis is dat ergens verloren geraakt. Ik vind dat heel jammer, maar ik zie dat beeldje nog voor mij. Het was een mooie klassieke trofee op een voetstukje, een lang smal mannetje was dat.”

We zijn nu 2023 en in de voorbije jaren had je nooit meer het geluk van die felbegeerde Zomerhit te winnen. Hoe komt dat?

Peter: “Er is zoveel jong en nieuw talent. Ik ben blij dat ik zelfs in 2023 nog altijd heel veel kan en mag optreden met Mama’s Jasje. In de voorbije jaren scoorde ik nog wel radiohits, maar de Zomerhit zelf: daar grepen we altijd naast. Laat dat soort trofeeën nu maar over aan de nieuwe lichting.”

Je focust je niet op Zomerhit. Ik bedoel dan, in ’t voorjaar een nieuwe single uitbrengen in de hoop van een nominatie te verkrijgen?

Peter: “Neen hoor! De maand mei is natuurlijk wel bij uitstek de maand waarin de meeste nieuwe singles uitkomen. We brachten toen een album uit van Mama’s Jasje, samen met een nieuwe single die uitkwam, maar we kozen die nieuwe single niet specifiek in functie van Zomerhit.”

Is Zomerhit sinds dat jij won in 1997 sterk geëvolueerd?

Peter: “Och, dat programma blijft nog altijd een bepaalde status hebben. Als dit evenement na 50 jaar nog altijd overeind staat, dan zegt dat wel duidelijk iets over het Belgisch showbizzgebeuren.”

Is uw zomer geslaagd wanneer je in programma’s zoals Zomerhit of Tien-om-te-Zien mag optreden?

Peter: “Mijn zomer is vooral geslaagd als ik veel mag spelen. Straks spelen we nog op de Parkies, maar dat mag gerust ook op MarktRock of de Lokerse Feesten zijn. Pas dan is mijn zomer geslaagd. Als daar promotioneel ook nog optredens bijkomen voor VTM en de VRT, dan is dat leuk meegenomen. Het blijft inderdaad leuk als de mensen je op tv kunnen zien.”

Vandaag (woensdag 3 augustus, padi) is wel een speciale avond. Jij moet hier aanwezig zijn voor de opname van Zomerhit, maar je staat straks ook op het podium van Parkies in Blankenberge. Hoe kan je dat combineren, want de opnames van Zomerhit beginnen maar om 21 uur.

Peter: “Ik zit in ’t begin van het programma. Daarna springen we direct in de auto om dan om 21.30 uur op het podium van Parkies te staan. Gelukkig is dat ook in Blankenberge en dus niet zover af van deze Jachthaven. We spelen daar anderhalf uur.”

Wie wint volgens u de Radio 2 Zomerhit 2023?

Peter: “Dat is een moeilijke vraag. Ik hoop op de jonge nieuwe lichting die nu intens populair is. Dan denk ik aan Pommelien of een Camille.”

Misschien is er in de toekomst voor jezelf ook nog hoop. Vorig jaar won Margriet Hermans, dit jaar zit Bart Kaëll bij de 20 genomineerden. Met alle respect, maar niet meer de ‘jonge lichting’, wél mensen die al vele jaren op een podium staan net zoals jij.

Peter: “We blijven bezig hé. Misschien breng ik wel nog eens een hitje uit en ding ik mee naar deze trofee. We zien wel.” (PADI)

Zaterdag 5 augustus om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max, met optredens van Arno Glorie & Bart Kaëll, Laura Tesoro, Mama’s Jasje, Mentissa, Anouk Matton, Metejoor, Jinho 9, Natalia, Bart Kaëll en Robin S. – Info optredens: https://mamasjasje.com/