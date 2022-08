Peter Vanlaet alias Mama’s Jasje over Umberto Tozzi op Night-of-the-Proms: “Grote schoenen om op te vullen!”

De tweede avond van Night of The Proms 2022 kreeg onverwacht een stevig emotioneel tintje. De eerste avond verzorgde de Italiaanse superster Umberto Tozzi een felgesmaakt optreden. Maar op vrijdagmorgen moest hij halsoverkop terug het vliegtuig op richting Italië. Een familielid had een ongeval, en de zanger moest dit familieleed laten voorgaan op een tweede avond Koksijde. Presentator Bart Peeters kondigde het aan toen het eerste deel van de show naar zijn einde liep. Hij slaagde er zowaar in de bomvolle tribunes een hartverwarmend applaus als morele steun aan Umberto Tozzi te laten geven. Een filmpje van het gebeuren zou aan de zanger bezorgd worden, verzekerde de presentator.

Bart Peeters mocht meteen ook het resultaat van een ware heksentoer van de organisatie aankondigen. Er stond een vervanger voor Umberto Tozzi klaar. De man had nog één vrije avond in een volle week optredens en kon inspringen. Peter Vanlaet van Mama’s Jasje bleek een volwaardige invaller. “Ik zie het zeker als een hele eer dat men aan mij dacht om een monument als Umberto Tozzi te vervangen,” vertelt hij ons tijdens de pauze na zijn optreden. “Dit is iemand die wereldwijd in zijn carrière meer dan 70 miljoen platen verkocht, en dat zijn grote schoenen om op te vullen. Een eer als je dat mag doen, maar ook een reden om er wat bang voor te zijn. Hoe ontgoocheld zal het publiek zijn dat Tozzi er niet is, en zal men de vervanger niet een beetje onheus verwelkomen? Bart Peeters zorgde gelukkig voor een goede aankondiging, en ik kreeg een positieve ontvangst.”

Het publiek genoot eveneens van de liedjes van Mama’s Jasje. © PADI/Daniël

De tribunes waren meer dan enthousiast voor de drie nummers die Peter Vanlaet hen bracht, en die ondanks dit late invallen verrassend goed in harmonie klonken met The Antwerp Philharmonic, het grote orkest dat hem begeleidde. “Het zal ook wel een reden geweest zijn waarom men bij mij terecht gekomen is,” klinkt het bescheiden bij Vanlaet. “We speelden eerder al samen op een evenement, en we hadden dus al arrangementen van mijn nummers voor een dergelijk groot orkest.” Een koperblazer van de Antwerp Philharmonic wist ons te vertellen dat er inderdaad al twee arrangementen waren, dat het derde de dag zelf nog geschreven werd, waarna een dik half uur repetitie volstond om het allemaal voor mekaar te krijgen en een optreden te presenteren dat af was. Een pluim voor de professionaliteit van The Antwerp Philharmonic en Peter Vanlaet om dit op de planken te kunnen zetten in een dergelijke noodsituatie.

En het was genieten, zowel voor Peter als voor het publiek. © PADI/Daniël

Toen Peter Vanlaet van een stevig applaus had mogen genieten, volgde nog een emotioneel moment voor de pauze eraan kwam. De witte vleugelpiano werd het podium opgerold, Bart Peeters kondigde John Miles Junior aan, de zoon van de zanger van “Music” die jarenlang hét boegbeeld van Night of the Proms was en die begin december overleed. “Vorig jaar trad ik hier in Koksijde voor het laatst op samen met mijn vader,” vertelde Junior Miles aan de piano. Samen met het orkest en het koor Fine Fleur bracht hij een emotioneel geladen versie van Music, die eindigde met een vingertje omhoog van de zoon richting de vader, een knuffel met de Braziliaanse dirigente, en een publiek dat liet blijken hoe sterk men met dit moment meeleefde. De zomereditie van The Night of the Proms is pas aan zijn derde editie toe. In zijn jonge bestaan was wat vrijdag kort voor de pauze gebeurde op die manier een moment dat niet zo snel zal vergeten worden. (PADI & Rob)