Peter Thyssen brengt stukje Blankenberge mee naar Antwerpen tijdens ‘Maria van ’t frituur’

Eén van de meest iconische frituren die ons land telt, is ongetwijfeld de alom gekende Antwerpse ‘Frituur n° 1’ dat zich recht tegenover de Rode Zaal van het Fakkeltheater bevindt. Al bijna 40 jaar lang tekent Maria Vanlommel er present voor de lekkerste frietjes en bijhorend babbeltje. Geen betere reden, vonden scenaristen Jan Geers en Peter Thyssen om de vrouw te eren met een eigen theatershow. Een show waarin, zoals het hoort, heel wat vaste klanten over de vloer komen die elk hun eigen verhalen hebben. Maar als er bij werkzaamheden plots een rugzak wordt gevonden, blijken de vaste klanten toch niet helemaal van elkaar los te staan.

De meeste rollen tijdens de voorstelling waren voor rekening van acteur en medebedenker Peter Thyssen. Als die door de rechterdeur naar buiten ging, kwam hij enkele seconden later prompt weer met een andere pruik en t-shirt het toneel op als een gloednieuw personage. Doet het u wat denken aan Het Witte Paard in Blankenberge? Dat kan! “De voortdurende kledijwissels achter de scène deden mij inderdaad ook weer terugdenken aan de fijne tijd die ik daar in Blankenberge ooit had”, geeft Thyssen toe. “Uiteraard hebben we dat gedaan om het publiek de brede waaier te tonen aan klanten die Maria zoals over de vloer krijgt in haar frituur. Natuurlijk kunnen we niet élke klant op scène brengen, dat zou ons te ver leiden, maar we hebben toch gekozen voor de meest bekende of beruchte personen. Als je dan aan de reacties in de zaal de herkenning voelt, dan weet je wel dat we geslaagd zijn in dat opzet. Echt spannend is het wel telkens als ik met het tenue van een Beerschotsupporter het frituur binnenwandel. Op dat moment krijg je meteen repliek van de supporters van Antwerp die in de zaal zitten. Dat was uiteraard te voorzien en dat is ook niet erg. Leuke energie uit de zaal is iets wat wij alvast zeer goed kunnen gebruiken.”

Over de reden waarom er nu precies rond Maria’s frituur een theaterstuk werd gemaakt, is Thyssen eveneens duidelijk. “Maria verdient het gewoon om op een podium te staan en te laten zien dat ze zelfs kan acteren met 260 mensen die op haar handen staan te kijken. Ik heb er altijd in geloofd dat ze dat kon en ze maakt het ook écht waar. Ze had een beetje hulp nodig, maar de hele ploeg helpt haar elke dag weer met veel liefde om het tot een goed einde te brengen. En het resultaat is er! We merken dat ze er door de feeling ook meer plezier in krijgt, waardoor wij dat op onze beurt uiteraard ook hebben en dat is echt heel fijn. Vergis u niet, het blijft uiteraard acteren. De Maria zoals mensen ze in het theater zien is inderdaad hoe Maria zou reageren in haar frituur. Maar terwijl haar repliek in haar frituur gewone interactie is op wat de klanten vertellen, bestaat theater nu eenmaal bij gratie van afspraken waar iedereen zich moet aan houden om een stuk te doen slagen. Daar is ze zeer zeker in geslaagd.”

© PADI/Tom

Donderdag werd ook aangekondigd dat er een extra show in verkoop gaat. De acteur liet alvast weten dat provinciegenoten best niet te lang wachten om te bestellen. “Ik vermoed dat de ticketverkoop het einde van het weekend zelfs niet zal halen”, vreest Peter. “Terwijl we op voorhand getekend hadden voor een zaalbezetting van tachtig procent, bleek de ticketverkoop van in het begin als een trein te lopen. Veel bezoekers hebben zelfs nog geen theater langs de binnenkant gezien, maar komen speciaal voor Maria. Zelfs nu de eerste shows geweest zijn en de mond-aan-mondreclame zijn werk doet, is de vraag naar tickets alleen maar toegenomen. Helaas zal zondag 4 december écht wel de allerlaatste show worden die we er nog aan kunnen toevoegen, want de agenda van het Fakkeltheater zit propvol. Zelfs voor volgend seizoen zijn de meeste data al ingenomen.” De reden van het succes? “Tweeledig, vermoed ik. Enerzijds zitten we met acteurs en shows hier die elkaar goed aanvullen. Zo stond Carry hier deze zomer met ‘Oost West Thuis Best’, staan wij hier nu met ‘Maria van’t frituur’ en staat vanaf 8 december Sven De Ridder en zijn gezelschap hier met ‘Ne geestige Kerst’. Dat kan volgens mij alleen maar betekenen dat er een heel goede vibe in dit theater hangt en mensen in deze donkere tijden echt wel veel zin hebben om te ontsnappen aan de dagelijkse stress.” (PADI & Tom)

‘Maria van’t frituur’, met acteurs Sam Verhoeven, Peter Thyssen, Carry Goossens, Nele Goossens, Jessica Celmer en Maria Vanlommel speelt nog tot en met zondag 4 december in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater. De allerlaatste tickets zijn nu te koop via www.fakkeltheater.be.