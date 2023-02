Peter Koelewijn & The Rockets komen naar Roeselare

De Nederlandse artiest Peter Koelewijn komt, samen met zijn band The Rockets, op zaterdagavond 25 maart naar De Spil in Roeselare.

Midden de jaren vijftig werd de band ‘Peter & The Rockets’ opgericht. In de jaren zestig scoorden ze een grote hit met ‘Kom Van Dat Dak Af’. Peter stond behalve met The Rockets ook solo en in het gezelschap van andere bands op het podium. Hij is ook bekend als producer en als zanger van ‘Angeline’, ‘Bonnie’, ‘Je Wordt Ouder Papa’… Zestig jaar later – met muziek als rode draad doorheen zijn leven – grijpt hij nog eens terug naar zijn roots, mét The Rockets. Nostalgie met een stevige portie pop. (PADI)

Eén ticket kost 38 euro. Info en reservatie: www.pmle.be – www.despil.be