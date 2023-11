Peter Bruneel en Heidi Huys verlieten Champagne Résidence Pierre in Frankrijk en runnen nu Dune Hotel in Nieuwpoort: “Mika, Billy Ocean én ook Willy Sommers bleven hier al overnachten”

Ooit woonden Peter Bruneel en Heidi Huys in Tielt. Later verhuisden ze naar Frankrijk, waar ze in de zuidelijke champagnestreek begonnen met het vakantiedomein mét hotel Champagne Résidence Pierre in Rosières-prés-Troyes. Daar verbleven ze veertien jaar. Op 13 juli ging hun nieuw project open, namelijk Dune Hotel op het Nieuwlandplein 1 in Nieuwpoort, met als ‘buren’ het natuurdomein Simliduinen. Er zijn 88 kamers, die allemaal voorzien zijn van een terras en ook een ondergrondse garagebox. De tram houdt halt voor het hotel, maar niemand heeft last van het lawaai. De hotelgasten hebben ook geen last van de weg. Ook internationale én Vlaamse artiesten vonden al de weg naar deze nieuwbouw. Zowel Mika, Billy Ocean én zelfs Willy Sommers bleven er al logeren.

Peter werd al een tijdje geleden 50, maar door het overlijden van de moeder van zijn vrouw Heidi (46) werd dit feest uitgesteld naar Wapenstilstand 11 november in Vayamundo in Oostende, waar daar één dag eerder de ‘Loftrompetten 2023’ van MENT worden uitgereikt in een organisatie van jawel… Peter Bruneel én Vayamundo.

Jullie verlieten Frankrijk en vestigden jullie terug in ons land. Waarom die plotse ommekeer qua omgeving én werk?

Peter: “We verbleven veertien jaar in Champagne Résidence Pierre in Frankrijk. Waarom we Frankrijk verlieten? Heidi en ik werken al 25 jaar in de horeca en zijn 24 jaar getrouwd. We wilden eens iets anders. Vooral na corona dachten we om terug naar de heimmat te keren, want in die coronaperiode misten we wel onze dierbaren. We hebben in die veertien jaar eveneens veel feestjes gemist van familie en vrienden in West-Vlaanderen. We kregen de kans om ons domein in Frankrijk te verkopen. We vernamen dat er een project was in Nieuwpoort met 88 kamers en dat sprak ons wel aan. In februari jl. vestigden we ons in deze nieuwbouw, dat eigendom is van een investeringsmaatschappij. We verwelkomden de eerste gasten op 13 juli jl. We besloten inderdaad die sprong te wagen, maar hadden nooit gedacht dat het al vanaf ‘t eerste moment druk zou zijn.”

Het is een heel groot hotel…

Peter: “We komen van zestien kamers en een vakantiewoning in Frankrijk naar hier 88 kamers. Dat is in feite al altijd mijn droom geweest. Eerlijk, ik wilde een hotel met 300 kamers, maar het zijn er wat minder geworden (lacht). We begonnen vanaf nul. We beschikten enkel over de bedden. We moesten voor alles kijken: donsdekens, kussen, alles qua inrichting voor de kamers én ook alles opstarten. In november beginnen ze met de bouw van een buitenterras dat boven het water zal zweven. De wellness wordt ook aangepakt en in februari 2024 zal het restaurant worden geopend. De voorkant is van stad Nieuwpoort, die er een duinenplein zal aanleggen met bankjes, enz. Misschien kunnen we in de toekomst daar een MENT TV-opname doen, met zicht op onze voorgevel. Eén pluspunt is dat iedere kamer over zijn ondergrondse eigen garagebox beschikt. Dat is inderdaad ideaal tijdens de drukke zomermaanden. Niemand van de hotelgasten moet op zoek gaan naar een parkeerplaats. We beschikken inderdaad over 88 parkeerplaatsen ondergronds, waarvan er 38 elektrisch kunnen laden. Iedere kamer heeft niet enkel een eigen terras, maar dus ook een eigen parkeerplaats, indien gewenst.”

Eén minpuntje: we verblijven op kamer 1, met een prachtig uitzicht op de duinen. We beschikken over een prachtig terras, maar de afsluiting loopt niet door. De buren kunnen dus tot bij ons komen en wij kunnen gluren bij de buren…

Peter: “Dat werd zo aangelegd voor het onderhoud. Moesten we dat afsluiten? We gaan ervan uit dat iedereen op zijn eigen terras blijft zitten en respect heeft voor iedereen. Trouwens, als mensen boven op een terras zitten, dan kunnen ze ook naar beneden kijken. Voorlopig hebben we daar geen klachten over.”

Peter en Heidi in de bar van Dune Hotel in Nieuwpoort. © PADI

Er komen ook artiesten naar Dune Hotel. Komt dat door je jarenlange goede contacten met de artiesten?

Peter: “Het is tof dat er al veel artiesten naar hier zijn gekomen, zoals Mika, Billy Ocean, Willy Sommers.. Vroeger kwamen de artiesten naar Frankrijk, omdat we ze kenden via ons goed contact bij MENT. Nu komen de artiesten ook hier eens binnen, wanneer ze aan de kust zijn. Dat vind ik een mooi gebaar. Ik zie veel van die vrienden-artiesten terug tijdens de uitreiking van vrijdagavond 10 november van ‘Loftrompetten’ in Vayamundo in Oostende.”

Hoe zijn hier de taken verdeeld?

Peter: “Heidi doet de bar en later het restaurant, ik de dagelijkse werking. Door de drukte vanaf ‘t begin en omdat we veel tijd en creativiteit steken in ons ontbijt met ook al vaak bezoekers van buiten ons restaurant, moesten we wel personeel erbij nemen. Zoals vandaag (op een zondagmorgen, padi) zitten we hier aan 110 mensen die komen ontbijten en het is nu nog een rustige zondagmorgen, maar als alle kamers volzet zijn dan zitten we hier al aan minstens 176 personen wanneer er maar twee per kamer blijven overnachten. In ‘t seizoen zaten er hier vaak 220 personen, dat is een hele grote groep.”

Je bent heel creatief, je bent 7/7 bezig. Zit er geen vakantie in?

Peter: “In december verblijven Heidi en ik één maand in Zuid-Afrika. Dit is een uitgestelde coronareis. We gaan op verkenning en bezoeken met een groep daar wijnboeren. Sinds 13 juli zijn we allebei hier inderdaad 7/7 bezig. Het is ook de bedoeling dat we even op adem kunnen komen en dus zal het personeel ons hotel dan runnen, maar we kijken van ver ook toe hoor.”

Ze zeggen dat Nieuwpoort het nieuwe Knokke wordt. Akkoord?

Peter: “Nieuwpoort is inderdaad veel veranderd, waaronder met veel nieuwbouwappartementen. Stad Nieuwpoort doet veel moeite om alles te vernieuwen en te moderniseren. Dat is belangrijk. Maar Nieuwpoort moet geen Knokke worden. Nieuwpoort is nog wat anders hoor. Loop je hier rond om 21 uur, dan is het rustig in de straten. Knokke blijft dus Knokke, Nieuwpoort blijft Nieuwpoort.”

Vonden jullie zelf de naam Dune Hotel uit?

Peter: “Neen, maar ‘t is wel logisch, want ons hotel ligt vlakbij de Simliduinen, een groen domein van zo’n 30 hectaren.”

Zal het Dune Hotel in de toekomst hét hotel van de (Vlaamse) artiesten worden?

Peter: “Och, we hadden er al diverse over de vloer, ook door onze samenwerking met Nostalgie Beach in Nieuwpoort. Het is leuk dat ze denken aan ons wanneer ze in Nieuwpoort zijn.”

Wat doe je precies bij de ‘Loftrompetten’?

Peter: “Daar doen we de organisatie, samen met Vayamundo. Op Wapenstilstand 11 november doen we dan weer een culinaire wandeling in Oostende. ‘s Avonds is er dan mijn feestavond voor mijn verjaardag. Op zondag 12 november is er een champagne- en wijndegustatie in Vayamundo. In de namiddag vertoeven er wel nog artiesten in de bar van Vayamundo. We kennen die Franse boeren heel goed en die mensen zin door de jaren heen vrienden geworden. Ze komen graag eens naar België. Het wordt een druk, maar wel ook een leuk feestweekend.” (PADI)

Info: www.dunehotel.be – 058 68 04 27