‘Peace and Love’ tijdens spotopnames van ‘Flower Power’-editie van Het Schlagerfestival

Maandag leek het even alsof de line-up van Het Schlagerfestival ruim 50 jaar terug de tijd in ging. Daar hadden artiesten Lindsay, Christoff, Kürt Rogiers, De Romeo’s en Sasha, Raf Van Brussel en Bart Kaëll echter een goede reden voor. In Studio Regie in Merelbeke werd namelijk de tv-spot opgenomen voor de ‘Flower Power’-editie van Het Schlagerfestival. Die vindt op 22, 23 en 24 maart 2024 plaats in de vertrouwde Trixxo Arena in Hasselt. Ter promotie daarvan werden alle positieve vibes uit de jaren 60 en 70 geteleporteerd naar de hedendaagse tijd, inclusief de funky klederdracht. Centraal stond vrede, geluk en vriendschap, maar natuurlijk geen flower power-thema zonder een rasecht, vintage Volkswagenbusje. De voorruit van dat busje bood meteen het frame waarin de spot werd opgenomen: de kijker ziet telkens een combinatie van verschillende artiesten die samen richting Het Schlagerfestival lijken te rijden en een hoop plezier maken. Een betere themesong dan ‘Sweet Caroline’ bestaat er dan ook niet. De aanwezige artiesten, die zelf amper bijkwamen van het lachen, brachten alvast de bijhorende ontspannen en plezierige sfeer over op het scherm. Het eindresultaat is vanaf eind september 2023 op verschillende kanalen te bekijken. (PADI)

‘Het Schlagerfestival’ zakt op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart 2024 af naar Hasselt voor de ‘Flower Power’-editie. De Trixxo Arena ontvangt Sam Gooris, Christoff, Raf Van Brussel, Lindsay, De Romeo’s en Sasha, Bart Kaëll en presentator Kürt Rogiers. Meer informatie en tickets via: https://www.schlagerfestival.be