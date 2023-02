Paul Bruna lanceert Valentijnsingle ‘Liefde Is Het Beste Medicijn’ én dit jaar nog zoveel meer

‘Liefde Is Het Beste Medicijn’ is de titel van de nieuwe single van Paul Bruna. Niet toevallig wordt de single deze maand gelanceerd. Februari is immers de maand van de liefde.

“Ik breng nooit nieuwe nummers uit tijdens een kerst- of carnavalsperiode, maar deze keer maak ik wel een uitzondering voor Valentijn” zegt Paul Bruna, “Heel wat mensen kampen nog steeds met de naweeën van corona, de hoge energiefacturen en de angst om wat er te wachten staat wereldwijd. Ik heb daarom een nummer gekozen dat mensen aanspoort om elkaar lief te hebben. Liefde is immers een van de mooiste dingen die er zijn en liefde kan ook wonderen verrichten. Ik heb het hier niet enkel over liefde tussen partners, maar liefde in het algemeen, de liefde tussen ouders en een kind, familie en vrienden.”

‘Liefde Is Het Beste Medicijn’ is een uptempo nummer van de hand van Peter Keereman en ook de opnames gebeurden in de studio van PK Productions in Wetteren. De release van het nummer is op vrijdag 11 februari. De single zal vanaf dan te downloaden zijn via de verschillende portals als itunes en spotify.

Paul Bruna is momenteel ook druk bezig met het schrijven van liedjesteksten. In het verleden schreef hij niet enkel nummers voor zichzelf, maar ook voor tal van andere artiesten. “Ik heb momenteel zo’n 300 nummers die bij andere artiesten zijn aanbeland en we doen nog altijd verder” zegt Paul. Dit jaar verschijnt er ook een nieuw album met daarop nummers die reeds eerder door Paul Bruna werden uitgebracht, maar die nu voorzien worden van een volledig nieuwe tekst in het West-Vlaams. Paul is nog altijd een van de meest gevraagde artiesten in Vlaanderen. Net als vorig jaar trekt hij dit jaar opnieuw naar Spanje voor een aantal optredens. Er zijn ook fanreizen voorzien naar Benidorm in de maand mei en in oktober. Naast de programma’s ‘Paul Bruna zingt Will Tura’ en ‘Paul Bruna zingt Vlaamse klassiekers’ waarmee hij rondtrekt werkt hij ook aan een one-man show met conferences en liedjes waarin hij op een ludieke manier de actualiteit onder de loep neemt. (PADI)

Alle info over Paul Bruna is terug te vinden op facebook en heel binnenkort wordt ook de website helemaal vernieuwd.