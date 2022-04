Paul Bruna houdt fandag in Middelkerke: “Mijn jaarlijkse fandag moét in Middelkerke plaatsgrijpen”

Paul Bruna kan het al op twee handen niet meer tellen hoeveel fandagen hij al organiseerde, maar hij is van één iets heel zeker: “Mijn jaarlijkse fandag moét in Middelkerke plaatsgrijpen.”

Twee jaar geleden kon Paul door corona geen fandag geven. Vorig jaar besloot hij de fandag te houden bij zijn goede vriend Jan Wuytens in zijn landhuis in Kruiseke (Wervik). “Dat was een toplocatie, écht waar”, bekent Paul. “Maar voor ons was het een serieuze voorbereiding. Waarom? Naar mijn fandag komen er veel mensen uit Middelkerke zelf. We besloten van een autobus in te leggen, zodat de fans veilig in Wervik geraakten. Daar kruipt er veel tijd en energie in hé. Pas vorig jaar beseften we dat mijn fandag gewoon in Middelkerke moét plaatsgrijpen. En Middelkerke ben ik daarin heel trouw”, vertelt Paul verder, die afkomstig is van Langemark maar die al vele jaren in Middelkerke woont. “Lange tijd zong ik enkel voor verenigingen en had ik geen vaste fans. Na 2010 begon ik met een ander repertoire en mijn fanbestand groeide heel vlug. Mijn eerste fandag organiseerde ik in Ter Duinen in Middelkerke. We konden daar terecht tot het gebouw werd afgebroken om plaats te maken voor appartementen. Nu komen we voor de fandag samen in zaal De Stille Meers in Middelkerke. We kunnen op deze locatie 200 mensen verwelkomen.”

Paul Bruna in actie op de matinee in De Kippe in Merkem. © PADI/Daniël

In ’t verleden nodigde Paul nog gastartiesten uit naar zijn fandag. Vorig jaar zong natuurlijk ook Jan Wuytens, waar Paul te gast was. Dit jaar staat enkel Paul op de affiche. “Dat is maar logisch hé, want het is mijn fandag. Het is mijn dag die ik doorbreng met mijn fans”, vertelt Paul verder. “Veel van die fans volgen mij al jaren. ’t Is familie geworden. Maar die dag sta ik niet alleen op het podium. Het showballet Diva uit Wevelgem is ook van de partij. En samen maken we er een intieme fandag van.”

Paul blijft actief en creatief. Hij vindt geen vrije tijd om zijn boek te vervolledigen. Hij denkt ook al aan eind 2022. “Recent trad ik op met orkest. Zalig toch! Toekomstgericht wil ik dat meer doen. Ik denk al aan een kerstconcert mét orkest. Ik zit nog met veel plannen, zoals de uitwerking van een onemanshow. Ik ga de humoristische toer op. Ik wil mij niet vergelijken met Geert Hoste, maar ik ben van plan om een humoristisch programma te brengen. In gezelschap kan ik overkomen als een droge stoppel, maar zet mij op een podium en ik durf blijkbaar alles”, lacht Paul. “Mijn moppen vallen in de smaak. Ze zijn niet vulgair, ze kwetsen niet. Alles is spontaan en zo ontstaan er mooie dingen.” (PADI)

Zondag 24 april om 13.30 uur in zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat 19 in Middelkerke: fandag Paul Bruna met showballet Diva. Toegang: 15 euro. Reserveren via mail@paulbruna.be