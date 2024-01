Paul Bruna en Andrei Lugovski zongen ‘You Raise Me Up’ tijdens matinee in De Kippe in Merkem

De Kippe in Merkem (Houthulst) zat nokvol voor de optredens van Paul Bruna en Andrei Lugovski.

Zowel Paul als Andrei zongen hun bekendste nummers. Het allerlaatste liedje was echter iets speciaals, want Paul en Andrei zongen in duet ‘You Raise Me Up’. Dat was prachtig. Het publiek was alvast laaiend enthousiast. (PADI)

Donderdag 22 februari: matinee in De Kippe, Stationsstraat 50a in Merkem met Paul Bruna, Eveline Cannoot en Louisia. Toegang: 20 euro, inclusief gratis pannenkoek en koffie. Reserveren via 051 54 40 48. Er is ook mogelijkheid om vooraf te eten.