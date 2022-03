Paul Anka komt op donderdag 14 juli naar Kursaal Oostende met zijn tournee ‘Greatest Hits: His Way’

Paul Anka is op dit eigenste moment op tournee in de VS met zijn show Paul Anka – Greatest Hits: His Way. Op donderdag 14 juli 2022 trakteert hij ook het Kursaal Oostende op zijn allergrootste hits.

Paul Anka liet al jong zijn muzikale talent op de wereld los. Als jonge knaap zong hij in een koor, leerde hij piano spelen en schaafde hij met cursussen journalistiek aan zijn schrijfkunsten. Toen zijn single Diana in duizelingwekkend tempo naar de eerste plaats in de hitparade klom, werd de amper 15-jarige Paul Anka een ware ster. Nog enkele hits later ging hij ook schrijven voor legendes als Connie Francis, Leslie Gore en Buddy Holly. Hij vertolkte een rol in The Longest Day, een film uit 1962 waarvoor hij bovendien het voor een Oscar genomineerde muzikale thema schreef. In de vroege jaren zestig verhuisde hij naar Italië, waar hij met 4 miljoen verkochte platen al snel populairder werd dan de grote Italiaanse zangers. Enkele jaren later schreef Paul Anka het legendarische nummer My Way voor Frank Sinatra, en tegen de jaren 70 had hij met de hits (You’re) Having My Baby, Don’t Like To Sleep Alone en Times Of Your Life zijn status als icoon van de popmuziek meer dan bevestigd.

In april 2013 verscheen zijn autobiografie My Way bij uitgever St. Martin’s Press, die de bestsellerlijst van de New York Times haalde. Die autobiografie is het relaas van een opmerkelijke, decennialange carrière als entertainer, acteur en songschrijver. Nog in 2013 bracht Sony Music Entertainment het album Duets uit: een verzameling van 14 nummers die Anka opnam met artiesten als Frank Sinatra, Michael Jackson, Tom Jones, Céline Dion en Michael Bublé. Duets is een muzikale reis door het leven en de carrière van Paul Anka en vestigde een record in de Billboard-hitlijst: Anka werd de enige artiest die in zeven opeenvolgende decennia met een album in de Billboard Top 100 stond. (PADI)

